St. Paulis Bornemann spioniert beim Herbstmeister

St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann schaute sich am Dienstag im 40 Kilometer von Benidorm entfernten Oliva Nova das Testspiel von Zweitliga-Herbstmeister Holstein Kiel gegen den von Ex-HSV-Coach Thorsten Fink trainierten VV St. Truiden an.

Die „Störche“ trennten sich nach dreimal 45 Minuten 1:1 vom Erstligisten aus Belgien. Außenstürmer Joshua Mees erzielte den Kieler Treffer. Am Mittwoch geht‘s für die Kieler schon wieder nach Hause.

Das könnte Sie auch interessieren: „Dafür muss ich performen”: Wie Achterbahn-Fahrer Nemeth wieder nach oben will

In Benidorm absolvierten Scott Banks und Simon Zoller ihr individuelles Programm, den Rest des Kaders begrüßte Trainer Fabian Hürzeler zu zwei Einheiten Mannschaftstraining. Am Mittwoch wird zum letzten Mal zweimal trainiert, bevor das Pensum vor dem Test gegen den VfL Osnabrück am Freitag gedrosselt wird.