Nach St. Pauli-Aus umworben: Dieser Klub jagt Zander

Rein wettertechnisch hätte er die Reise gar nicht antreten müssen. Sogar in Norddeutschland zeigt sich der Frühsommer so sonnig, dass es auf Mallorca kaum besser sein kann. Aber es kann auch Luca Zander nicht schaden, sich mal frische Luft um die Nase wehen zu lassen.

Zumal für den Rechtsverteidiger alsbald eine neue Zeitrechnung beginnt. Nach sechs Jahren beim FC St. Pauli war der ehemalige Bremer nach dem letzten Saisonspiel gegen den KSC verabschiedet worden und ist aktuell auf Vereinssuche.

Wechselt Zander von St. Pauli zu einem Absteiger?

Noch ist keine Entscheidung gefallen, für welchen Klub Zander künftig die Schuhe schnüren wird. An Interessenten mangelt es nicht, und nach MOPO-Informationen müht sich ein Verein sehr um seine Dienste: Absteiger SV Sandhausen bastelt aktuell an einem Kader, der für die Rückkehr in die Zweitklassigkeit taugt.

Am Hardtwald könnte der 27-Jährige mit einem anderen ehemaligen Kiezkicker für Furore sorgen, der Wechsel von Rouwen Hennings ist seit knapp einer Woche in trockenen Tüchern.