St. Pauli verlängert Vertrag mit Sportchef Andreas Bornemann

Der FC St. Pauli hat den 2024 auslaufenden Vertrag mit Sportchef Andreas Bornemann verlängert. Das teilte der Verein am Freitagvormittag mit. „Ich bin der Überzeugung, dass der FC St. Pauli ein sehr gutes Umfeld bietet, um sportlich auch kontinuierlich erfolgreich sein zu können“, sagte Bornemann. Die Vertragslaufzeit gab der Verein wie gewohnt nicht bekannt.

Der 51-Jährige ist seit Juli 2019 beim Kiezklub tätig, offiziell in der Funktion als Geschäftsleiter Sport. Seit Sommer 2022 gehört Bornemann auch dem Vereinspräsidium als besonderer Vertreter für den Bereich Sport an. „Ein anerkannter Fachmann, der absolut loyal im Sinne des Vereins agiert und dabei auch vor schwierigen Entscheidungen keine Angst hat: So haben wir Andreas Bornemann hier in den vergangenen vier Jahren erlebt“, sagte Präsident Oke Göttlich. Er verwies auch auf Bornemanns Verdienste um die Professionalisierung der Infrastruktur und den „mit Weitsicht aufgebauten Kader“.

Bornemann überrascht bei St. Pauli mit Transfers

Bornemann ist es immer wieder gelungen, überraschende Transfers zu tätigen, die sich als gute Verpflichtungen herausstellten – von Guido Burgstaller bis zu Elias Saad. Unpopulär bei vielen Fans war Bornemanns Entscheidung, Ex-Trainer Timo Schultz in der Winterpause der vergangenen Saison zu entlassen. Der Erfolg unter Nachfolger Fabian Hürzeler gibt dem Sportchef allerdings auch hier Recht.

Der Sportchef sagte, es gebe bei St. Pauli ein starkes Fundament, auf das man nun fortlaufend weiter aufbauen könne. Es bringe aber nichts, „große Ziele auszugeben, wenn die Voraussetzungen noch gar nicht gegeben sind“. Daher wolle Schritt für Schritt in allen Bereich besser werden.