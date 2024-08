St. Pauli-Spielerin wird erste Sky-Kommentatorin seit sechs Jahren

Der Pay-TV-Sender Sky verstärkt sein Team für die Fußball-Berichterstattung mit einer Kommentatorin. Die ehemalige Schweizer Nationalspielerin Rachel Rinast ist am Dienstag in Unterföhring präsentiert worden.

Die Spielerin der Frauenmannschaft des FC St. Pauli (spielt in der drittklasigen Regionalliga Nord) soll zunächst in der Premier League und im Lauf der Saison auch in der 2. Liga zum Einsatz kommen. Wird die 33-Jährige womöglich sogar mal den HSV kommentieren?

Sky setzt auf St. Paulis Rachel Rinast

Rinast, die bereits in diversen TV-Formaten als Experin aufgetreten ist, hat eine Schweizer Mutter und einen deutschen Vater. Sie wurde in Bad Segeberg geboren und spielt seit 2023 für den Kiezklub.

St. Paulis Rachael Rinast im Pokal-Derby 2023 gegen die HSV-Frauen. WITTERS St. Paulis Rachael Rinast im Pokal-Derby 2023 gegen die HSV-Frauen.

Rinast ist die erste Frau als Fußball-Spielreporterin bei Sky seit sechs Jahren. Bis 2018 gehörte zum Sky-Team Christina Graf, die jetzt bei der ARD kommentiert.

Das könnte Sie auch interessieren: EM-Kommentatorin Neumann: So geht sie mit Social-Media-Anfeindungen um

Sky hat zudem kleinere personelle Änderungen vorgenommen. Für den Sky-Fußballtalk am Donnerstag kommt Fredi Bobic zum Einsatz, der Horst Heldt ersetzt. Heldt arbeitet inzwischen beim Bundesligisten 1. FC Union Berlin. (dpa/bv)