St. Pauli pustet durch: Die komplette Konkurrenz patzt zum Start

Es hätte schlechter laufen können in der Sofa-Rolle für den FC St. Pauli. Zum Auftakt der Rückrunde konnten die Kiezkicker entspannt beobachten, wie keiner der Konkurrenten aus der unteren Tabellenregion punkten konnte.

Schon der Freitagabend war ganz nach dem Gusto der Kiezkicker verlaufen. Schlusslicht 1. FC Magdeburg hatte bei Fortuna Düsseldorf mit 2:3 verloren, der Karlsruher SC kassierte eine Last-Minute-Pleite beim 0:1 gegen den SC paderborn. Und am Samstag ging es quasi nahtlos so weiter.

Pleite und Rot für St. Pauli-Konkurrent Regensburg

Für den SSV Jahn Regensburg war die Partie bei Spitzenreiter Darmstadt 98 schon früh gelaufen. Braydon Manu brachte die Lilien nach einem katastrophalen Ballverlust der Gäste nach 18 Minuten in Führung und holte vier Minuten später die Rote Karte gegen Scott Kennedy wegen Notbremse heraus. Nach 29 Minuten köpfte Fabian Holland zum 2:0 für Darmstadt ein, dabei blieb es bis zum Schlusspfiff.

St. Pauli-Rivale Rostock kassiert zwei späte Gegentreffer

Weit weniger eindeutig lief die Nummer in Heidenheim ab, wo sich der 1. FC in einer unansehnlichen Partie sehr lange gegen Hansa Rostock unglaublich schwertat. Doch ein genialer Moment von Torjäger Tim Kleindienst reichte, um nach einem Eckball per Kopf für den erlösenden Führungstreffer zu sorgen (80.). Drei Minuten vor Schluss besorgte Florian Pick das 2:0 und somit die Entscheidung.

Das könnte Sie auch interessieren: Fabian Hürzeler outet sich als schlechter Verlierer

Und schließlich tat Nordrivale Holstein Kiel St. Pauli noch einen großen Gefallen und brachte Greuther Fürth die erste Niederlage unter Neu-Coach Alexander Zorniger bei. Danach sah es zunächst allerdings nicht aus, Dickson Abiama nutzte einen krassen Patzer von Störche-Keeper Schreiber zur Führung (30.). Aber nach dem Wechsel drehte Holstein auf: Hauke Wahl erzielte unmittelbar nach der Pause den Ausgleich (46.), Simon Lorenz gelang in der 84. Minute der schließlich verdiente Siegtreffer.