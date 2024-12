Es war die beeindruckendste Saisonleistung des FC St. Pauli und der überraschendste Sieg in dieser Saison. Mit dem fast schon letzten Aufgebot waren die Kiezkicker zum VfB Stuttgart gereist und gewannen erstmals überhaupt in der Bundesliga bei den Schwaben. Der 1:0 (1:0)-Erfolg beim Champions-League-Teilnehmer, er war das Ergebnis einer ganz starken Leistung des Kollektivs. Wer aus diesem noch besonders herausragte, lesen Sie in der MOPO-Einzelkritik: