Beim 3:1-Sieg des FC St. Pauli in Karlsruhe holten die Kiezkicker erstmals in dieser Saison einen Dreier in der Fremde. Herausragend war dabei vor allem ein Profi. Hier gibt’s die MOPO-Noten im Überblick.

Vasilj: Ganz stark beim abgefälschten Schuss von Heise (40.) und überragend bei den Kopfbällen von Hofmann (50./56.). Beim Gegentor chancenlos. Einer der Garanten des Sieges und bester St. Paulianer. Note 1,5

Zander: Verlegte sich weitestgehend aufs Verteidigen, hatte kaum Aktionen nach vorne. War aber auch nicht nötig. Note 3

Ziereis: Ein insgesamt souveräner Auftritt des Kapitäns gegen eine der stärksten Angriffsreihen der Liga. Note 2

Medic: Wirkte nur in der Anfangsphase nicht ganz stabil, war dann aber der gewohnt starke Zweikämpfer und vor allem in der Luft schwer zu schlagen. Note 2

Paqarada: Defensiv sehr stabil und in der Schlussphase mit wichtigen Aktionen, nach vorne mit einigen gefährlichen Flanken. Note 2,5

90. Lawrence: Kam für die letzten Augenblicke. –

Aremu: Leistete sich nach sechs Minuten einen fatalen Fehlpass, der den frühen Rückstand hätte bedeuten können. Fand dann seinen Rhythmus. Sah vor dem Anschlusstreffer nicht gut aus. Note 4

Irvine: Lief mit seinen langen Beinen viele Löcher zu, griffig im Zweikampf. Kann im Spiel nach vorne noch zielgerichteter werden. Muss den Kopfball (49.) freistehend zumindest auf die Kiste bringen. Note 3

75. Benatelli: Half mit, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. –

Hartel: Wie immer fleißig, aber es mangelte bis zur Schlussphase an gefährlichen Szenen. Muss an seiner Abschlussqualität arbeiten. Auch er klärte vor dem KSC-Treffer nicht konsequent. Note 4

Kyereh: In der ersten Halbzeit war lange nur wenig von ihm zu sehen, dann holte er clever den Elfmeter heraus. Drehte nach der Pause auf, machte mit seinem Treffer zum 3:0 alles klar. Auch der Salto verdiente eine hohe B-Note. Note 2

84. Makienok: Ersetzte den starken Kyereh kurz vor dem Ende. –

Dittgen: Auch wenn St. Paulis 1:0 offiziell als Eigentor gewertet wurde, hatte er es sich verdient, dafür gefeiert zu werden. Seine Wucht tut dem Team gut. In der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so gefährlich. Note 2,5

75. Buchtmann: Bekam noch eine Viertelstunde Spielzeit. –

Burgstaller: Spielte den wunderbar öffnenden Ball auf Dittgen vor dem 1:0. Muss bei seiner Klasse dann nach 20 Minuten das 2:0 machen. Beim Elfmeter kalt wie eine Hundeschnauze und die Vorlage vor dem 3:0 war klasse. Note 2

