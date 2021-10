FC St. Pauli als Ehrengast ins neue Freiburg-Stadion

Es ist eine sehr willkommene Abwechslung für den FC St. Pauli. „Wir freuen uns, dass wir die Ehre haben, das Europa-Park-Stadion zu eröffnen“, sagte Coach Timo Schultz vor dem Spiel am Donnerstag (18.30 Uhr, Sport1 live) in Freiburg. „Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass es eine gelungene Veranstaltung wird.“

Dafür steht dem 44-Jährigen allerdings nur begrenzt Personal zur Verfügung. Die Nationalspieler sind auf Reisen, das Lazarett ist weiterhin arg gefüllt – und von den Rekonvaleszenten wie Sebastian Ohlsson, Etienne Amenyido oder Finn Ole Becker kommt niemand für einen Einsatz in Frage.

„Von ihnen ist keiner so spielfähig, dass ich sagen kann, ich donnere die gleich in so ein Spiel auf so einem Niveau rein“, erklärte Schultz.

Es werden vor allem die Profis, die zuletzt weniger zum Einsatz gekommen sind, auf dem Platz stehen. Jannes Wieckhoff, Lars Ritzka, Rico Benatelli, auch Christopher Buchtmann oder Simon Makienok zählte Schultz auf. „Aus der U23 nehmen wir noch Aurel Loubongo und Niclas Jessen mit, aus der U19 Nathanael Kukanda – und die werden sicherlich auch zu ihren Einsätzen kommen.“

Schock im Training: Teixeira verletzt sich schwer am Knie

Das trifft indes nicht auf Hugo Teixeira zu. Der Innenverteidiger aus dem Regionalliga-Team verletzte sich am Mittwoch beim Training mit den Profis vermutlich schwer am linken Knie, musste von zwei Physios gestützt in die Kabine gebracht werden.