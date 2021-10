Von Bargfrede bis Bartels: St. Paulis große Siege in Freiburg

Der FC St. Pauli ist am Donnerstag der allererste Gast im neuen Freiburger Europa-Park-Stadion. Im alten Dreisamstadion schauten die Kiezkicker dagegen vergleichsweise selten vorbei. Nur 13 Mal kreuzten die beiden Vereine in Freiburg die Klingen.

Dabei gelangen dem FC St. Pauli drei Siege bei vier Unentschieden und sechs Niederlagen. Die Erfolge waren aber allesamt besonders. Gleich beim ersten Mal klappte es, als Freiburg am 20. April 1985 zur Pause im Zweitliga-Spiel noch 1:0 führte. Sonny Wenzel und Hansi Bargfrede trafen aber noch zum 2:1-Sieg für Braun-Weiß vor gerade 2500 Zuschauern. Für den Aufsteiger war es nur einer von zwei Auswärtssiegen in der Saison, St. Pauli stieg ein paar Wochen später wieder ab.

Gäste-Jubel im Dreisamstadion: St. Pauli gewann dreimal in Freiburg

Zehn Jahre danach reiste der Kiezklub nach einem 4:2-Auftaktsieg gegen München 1860 als Bundesliga-Tabellenführer zum Freitagabend-Spiel in den Breisgau. Thomas Sobotzik und Jens Scharping schossen am 18. August 1995 einen 2:0-Erfolg heraus. Am Ende der Saison stand der bislang letzte Erstliga-Klassenerhalt.

Traumstart in die Bundesliga – doch trotz des Dreiers in Freiburg stieg St. Pauli wieder ab

Und nach dem bislang letzten Bundesliga-Aufstieg gelang St. Pauli am 21. August 2010 ein Traumstart, als Freiburg zwar in Führung ging, Fabian Boll, Richard Sukuta-Paso und Fin Bartels mit ihren späten Toren aber noch für ein 3:1 sorgten. Zwar gab es in der Folge noch weitere Auswärtssiege, unter anderem im Volksparkstadion, doch die Bundesliga mussten Boll und Co. nach einem Jahr trotzdem wieder verlassen.

Ein noch erfolgreicherer Gast als St. Pauli war übrigens die deutsche Nationalmannschaft. Die DFB-Elf gewann alle vier Spiele im Dreisamstadion und schoss dabei 29 Tore – wobei die Gegner Liechtenstein, Kuwait, Malta und Luxemburg auch nicht die schwierigsten Aufgaben waren.