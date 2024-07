St. Pauli – Fürth 1:3: Dzwigala-Traumtor – aber nicht viel mehr

Der FC St. Pauli hat sein erstes Testspiel während des Trainingslagers in Tirol verloren. In der 120-Minuten-Partie unterlagen die Kiezkicker Greuther Fürth in Kufstein mit 1:3. Massimo (29.) und Futkeu (43., 65.) brachten die Franken mit 3:0 in Führung, ehe Adam Dzwigala (79.) mit einem traumhaften Volleyschuss ins lange Eck für Ergebniskosmetik sorgte. Alle Höhepunkte des Spiels zum Nachlesen im MOPO-Liveticker.

Abpfiff in Kufstein

120. Min.: Noch einmal Freistoß für Fürth nach Foul von Staugaard an Leander. Calhanoglu schießt am Tor vorbei.

117. Min.: St. Pauli bekommt den Ball bequem 35 Meter vor das Fürther Tor, doch dann beginnen die Probleme. Seit der Chance des jungen Palapies in der 99. Minute läuft nicht mehr viel.

114. Min.: Drehschuss von Afolayan, doch ein Tor hätte nicht gezählt. St. Paulis Nummer 17 stand im Abseits.

112. Min.: Schröder kehrt nach Behandlung auf den Platz zurück. Entwarnung.

110. Min.: Jetzt muss Schröder behandelt werden, der im vierten Viertel wieder ins Spiel gekommen ist.

109. Min.: Metcalfe lang auf Ritzka – doch der steht im Abseits.

106. Min.: Das Spiel hat sich beruhigt. Selbst die neueren Spieler haben jetzt schon einiges in den Kufstein-Knochen.

102. Min.: Unabhängig davon, was hier noch passiert – in Hektik wird der FC St. Pauli nicht verfallen. Sportchef Andreas Bornemann erklärte gegenüber Sky, dass es ihm „eher um punktuelle Verstärkungen auf einzelnen Positionen“ gehe. Und da werde man wohl eher zu einem „späteren Zeitpunkt der Transferperiode“ handeln.

100. Min.: Afolayan geht es zum Glück wieder gut. Inzwischen hat er sich sogar eine Gelbe Karte abgeholt.

99. Min.: Fast das 2:3! Der 16-jährige Palapies kommt an eine Ritzka-Flanke, schießt den Ball aber knapp übers Tor.

98. Min.: Ein St. Pauli-Wechsel ist noch nachzutragen. im letzten Viertel hütet Seibt das braun-weiße Tor, Voll hat nach 90 Minuten Feierabend – bei allen drei Gegentreffern war er machtlos.

97. Min.: Afolayan humpelt nach einem Zweikampf mit Münz.

95. Min.: Gelb für Staugaard nach Foul an Leander.

92. Min.: Schmitz schafft es mit Mühe, den Ball aus dem eigenen Strafraum auf Metcalfe zu spielen. Der wird gefoult – Freistoß für St. Pauli.

91. Min.: Durch das Traumtor von Dwigala steht St. Pauli immerhin auf der Anzeigetafel. Geht noch mehr?

Anpfiff zum letzten Viertel

Letzte Viertelpause in Kufstein

90. Min.: St. Pauli im dritten Viertel in der Formation Voll – Dzwigala, Wahl, Staugaard – Schmitz – Günther, Boukhalfa, Metcalfe, Ritzka – Afolayan – Palapies. Torwart Voll ist als einziger aus der Startelf auf dem Platz geblieben.

88. Min.: Mit Standards wird St. Pauli gefährlich, die jüngste Ecke von Metcalfe verpufft allerdings.

86. Min.: Metcalfe bringt einen Freistoß aufs Tor, Fürths Torwart Schulze wehrt mit beiden Fäusten ab.

84. Min.: Afolayan springt in eine Hereingabe von Ritzka, bringt den Ball aber nicht gefährlich aufs Tor. Die beste St. Pauli-Phase bislang.

81. Min.: „Wenn wir auch verloren haben, immerhin haben wir das schönste Tor geschossen.“ Aber noch sind im XXL-Test ja gut 40 Minuten zu spielen.

79. Min.: Tor für St. Pauli! Ein Metcalfe-Freistoß segelt durch den Strafraum fast bis an die Torauslinie, wo Dzwigala ihn direkt nimmt und im langen Eck einschlagen lässt. Ein Hauch von Marco van Basten im EM-Finale 1988 schwebt über Kufstein.

76. Min.: Afolayan setzt sich gut durch und spielt steilt auf Palapies, der Nachwuchsstürmer kann sich im Zweikampf aber nicht durchsetzen.

73. Min.: Und da ist die zweite! Wahl köpft eine Metcalfe-Ecke knapp am Tor vorbei. Das Signal zur Aufholjagd?

70. Min.: St. Pauli versucht sich an Angriffen – doch der Banks-Schuss aus dem zweiten Viertel bleibt bislang die einzige nennenswerte Chance.

67. Min.: Mittlerweile bahnt sich in Kufstein ein Gewitter an. St. Paulis Leistung entspricht auch einem Donnerwetter.

65. Min.: Tor für Fürth! Staugaard kommt im eigenen Strafraum gegen Futkeu zum Fall, der Fürther schießt dann das 3:0. Der Schiedsrichter sieht kein Foul.

62. Min.: Afolayan läuft den Fürther Keeper an, kann den Ball aber nicht erobern.

61. Min.: Wie erwartet ist in der eigentlichen Halbzeitpause kräftig gewechselt worden.

Anpfiff zum dritten Viertel

Erneut Viertelpause in Kufstein

60. Min.: Fürth spielt den Ball jetzt in der eigenen Hälfte hin und her.

58. Min.: Dass die anwesenden St. Pauli-Fans abtrünnig werden, ist nicht zu befürchten – obwohl der Stadionsprecher das Publikum aufgefordert hat, sich ordentlich mit Fan-Utensilien des heimischen FC Kufstein einzudecken. Kleines Problem: Die Farben der Kufsteiner sind Schwarz, Weiß und Blau …

56. Min.: Die wenigen Fürther Anhänger – oder sind es Einheimische? – trauen sich nun sogar „Ha-Es-Vau“-Rufe, werden aber von der Mehrzahl St. Pauli-Fans akustisch gekontert.

54. Min.: Als Zweitligist ist Fürth deutlich früher in die Vorbereitung gestartet und dementsprechend weiter als St. Pauli. Dass sie so viel weiter sind, ist allerdings frappierend.

52. Min.: Wieder Glück für St. Pauli! Itter köpft eine Hrgota-Ecke unbedrängt an den Pfosten.

51. Min.: Srbeny mit der nächsten Fürther Chance, er trifft den Ball aber nicht richtig.

50. Min.: Um ein Haar das 0:3. Voll und Banks retten gemeinsam gegen Futkeu, der kaum fassen kann, dass der Ball nicht ins Tor geht.

47. Min.: Man merkt beiden Mannschaften – der einen mehr, der anderen weniger – an, dass sie in der Vorbereitung stecken. Kein Vergleich mit dem rasanten 3:2, das sich beide Vereine vor einem halben Jahr am Millerntor lieferten.

44. Min.: Das Gegentor resultierte aus einem individuellen Fehler Nemeths. Doch auf solche Unzulänglichkeiten können die Fürther in aller Ruhe warten, weil St. Pauli sie kaum vor Probleme stellt.

43. Min.: Tor für Fürth! Nemeth verliert den Ball an der Mittellinie an Hrgota, der darauf fast allein aufs Tor läuft. Neben Nemeth läuft noch der Fürther Futkeu mit, der den Ball von Hrgota bekommt und zum 2:0 einschiebt.

41. Min.: Erneut ein Diagonalball auf Banks, dessen Duelle mit Fürth-Torschütze Massimo bisher zu den Höhepunkten gehören. Zu viele gibt es davon aber auch nicht.

40. Min.: Aber Fürth setzt dagegen. Vier Spieler der Franken betreiben im und um den St. Pauli-Strafraum Angriffspressing, können den Ball aber nicht erobern.

38. Min.: Die Anfeuerungsrufe werden lauter, weil St. Pauli jetzt etwas auf die Tube drückt.

36. Min.: Erste gute St. Pauli-Chance! Über Saad und Sinani kommt der Ball zu Banks, der aufs kurze Eck schießt und Fürth-Keeper Noll zu einer Parade zwingt. Die folgende Ecke bringt nichts ein.

35. Min.: Banks versucht, Schröder auf der rechten Seite einzusetzen, doch der kommt nicht an den Ball.

33. Min.: Wechsel gab es noch keine, damit ist – Verletzungen vorbehalten – erst zum dritten Viertel zu rechnen.

32. Min.: „Wir hätten eigentlich schon 2:0 oder 3:0 führen können“, sagte Fürths Sportchef Rachid Azzouzi in der Pause gegenüber Sky. Können die Kiezkicker den bescheidenen Eindruck aus den ersten 30 Minuten korrigieren?

31. Min.: Wegen der neuen Kapitäns-Regel darf ja kaum jemand noch mit dem Schiedsrichter reden. Das ging aber auch gar nicht, denn während die Spieler schon warteten, war das Gespann etwas länger in der Kabine.

Anpfiff zum zweiten Viertel

Viertelpause in Kufstein

30. Min.: Das hatte sich angesichts der braun-weißen Abwehrlücken durchaus angedeutet. Fürth führt.

29. Min.: Tor für Fürth! Jetzt ist es doch passiert. Massimo geht auf der linken Seite durch und schiebt den Ball ins lange Eck.

28. Min.: Futkeu läuft allein aufs St. Pauli-Tor zu, hört aber den Abseitspfiff, bevor er abschließen kann.

27. Min.: St. Pauli bislang mit einer übersichtlichen Vorstellung. Aber erinnern wir uns: Im Januar verlor St. Pauli seinen letzten Rückrunden-Test gegen Osnabrück mit 1:3 – und stieg dann als Zweitliga-Meister auf.

24. Min.: Dahaba beklagt, dass sein Zweikampf gegen Futkeu mit einem Freistoß geahndet wird. St. Paulis Abwehr verliert ein wenig die Übersicht, aber Voll hat den Ball.

22. Min.: Glück für St. Pauli – Nemeth spielt den Ball im eigenen Strafraum auf den Fürther Hrgota, doch von dem prallt er zurück zu Torwart Voll. Gefahr bereinigt.

21. Min.: Zuletzt Fürth mit ein wenig mehr Ballbesitz, allerdings ohne Gefahr heraufzubeschwören.

18. Min.: Eggestein sucht Banks mit einem Diagonalball, doch der findet erneut in Massimo seinen Meister.

17. Min.: Bis auf die Voll-Parade gegen Jung gab es noch keine größeren Strafraumszenen. Die Saison ist noch jung.

14. Min.: Wagner trug in der Vorsaison ja noch das Kleeblatt der Fürther, jetzt hat der SC Freiburg ihn an den Kiezklub verliehen.

13. Min.: Wagner schießt eine Banks-Vorlage links am Fürther Tor vorbei.

11. Min.: St. Pauli versucht es über rechts, doch Banks bleibt an Massimo hängen.

9. Min.: St. Pauli ist in einer 3-1-4-2-Formation unterwegs. Nachwuchsstürmer Theo Schröder, der für Andreas Albers ins Trainingslager nachnominiert worden ist, spielt von Beginn an.

6. Min.: St. Pauli-Zugang Voll konnte bislang überzeugen, nicht nur durch diese Parade. „Er will sein Glück hier suchen und hat bisher einen sehr guten Eindruck hinterlassen“, sagte Sportchef Andreas Bornemann bei Sky direkt vor dem Anpfiff.

5. Min.: Nach Freistoß von Green kommt der Fürther Jung frei zum Abschluss – doch Voll im Tor verhindert den St. Pauli-Rückstand.

3. Min.: Einige Hundert Fans haben sich in Kufstein eingefunden, lautstarke „St. Pauli“-Rufe deuten an, zu wem die meisten halten.

2. Min.: Nach Foul an Eggestein gibt es den ersten Freistoß für St. Pauli.

Anpfiff!