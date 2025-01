St. Pauli – Frankfurt 0:1: Pyrotechnik nach der Pause – wie reagiert der Kiezklub?

Die Pflichtspiel-freie Zeit ist vorbei, die Bundesliga ist zurück! Und auch für den FC St. Pauli steht an diesem Samstag der ernsthafte Auftakt ins Jahr 2025 an: Die Kiezkicker empfangen die in der bisherigen Hinrunde sehr starke SGE aus Frankfurt, ab 15.30 Uhr kommt es im Millerntor-Stadion zum Duell zwischen dem derzeit Tabellen-14. und dem -Dritten. Die Ausgangslage spricht für die Gäste, doch das Team von Alexander Blessin ist gewillt, für eine mittelgroße Überraschung zu sorgen. Im MOPO-Liveticker verpassen Sie kein Highlight.

Das Spiel im Liveticker

47. Min Weil im Frankfurter Gästeblock Pyrotechnik abgebrannt wird, ist die Partie auch schon wieder unterbrochen. Zumindest St. Pauli-Keeper Vasilj kann bei dem starken Rauch derzeit nichts sehen.

46. Min Weiter geht’s, die Kugel läuft wieder. Kann der Kiezklub an die starke Phase vor der Pause anknüpfen?

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

Was für eine turbulente erste Halbzeit am Millerntor – mit zahlreichen Großchancen auf beiden Seiten. Letztlich war es aber nur Omar Marmoush, der aus der Drehung traf (32.) und dank dem Frankfurt zur Pause mit 1:0 führt. Der SGE-Stürmer hatte noch weitere Chancen (3./11.), auch sein Sturmpartner Hugo Ekitiké hätte knipsen können, stand aber erst im Abseits (20.) und schoss dann freistehend an den Pfosten (28.). Klingt nach absoluter Dominanz von Frankfurt, war es aber nicht. Denn auch St. Pauli hatte mehrere beste Gelegenheiten: Guilavogui spitzelte den Ball aus drei Metern über das Frankfurter Gehäuse (23.), Irvine zielte knapp vorbei (38.) und der Schuss von Treu wurde gerade noch geblockt (38.). Kurz vor der Pause rollte der Versuch von Boukhalfa auch noch an den Pfosten (45.+2).

Halbzeit!

45.+2 Min Und direkt wieder St. Pauli! Nach der anschließenden Ecke wird der Ball in den Rückraum abgefälscht, wo Treu mit vollem Risiko per Volley abschließt. Letztlich wird Kristensen am Kopf getroffen und die Gefahr ist bereinigt. Auch da war wieder mehr drin für den Kiezklub.

45.+2 Min Pfosten! Die Braun-Weißen verpassen den Ausgleich erneut: Guilavogui legt nach einem langen Ball in Richtung Strafraum clever ab für Boukhalfa, der zentral aus etwa 15 Metern direkt aus der Luft Maß nimmt. Sein Versuch rollt aber an den rechten Pfosten.

45.+1 Min Noch einmal Marmoush! Der Ägypter spielt sein Tempo aus und zieht von rechts in die Mitte des St. Pauli-Strafraums. Sein Linksschuss ist schließlich aber ungefährlich.

44. Min Brown flankt gefühlvoll von links in die Mitte, Treu ist dort aber wach und köpft das Leder zurück in die Arme von Vasilj.

41. Min Es geht hin und her. Diesmal findet Kristensen per Flachpass in St. Paulis Sechzehner Ekitiké, der Vasilj aus spitzem Winkel jedoch nicht überwinden kann. Der Kiezklub-Keeper macht sich breit und hält.

38. Min Doppelte Großchance für St. Pauli! Nach einer Flanke von Saliakas und einer Kopfball-Vorlage von Wahl ist es erst Irvine, der aus wenigen Metern mit links rechts vorbei schießt. Wenig später dann ist der Ball wieder im SGE-Strafraum: Afolayan kriegt freistehend keinen Druck auf seinen Schuss, dafür ist Treu von links für den Nachschuss eingelaufen. Doch ebendieser wird vom grätschenden Kristensen abgeblockt. Fast der Ausgleich.

37. Min Sinani probiert es mit einem Flatterball-Schuss aus der Distanz, den Trapp mit etwas Problemen über den Kasten lenkt.

33. Min Ausgerechnet Marmoush, könnte man ja auch sagen. Beim Jubel über das 1:0 aus Eintracht-Sicht hält sich der Angreifer aus Respekt vor seinem Ex-Klub allerdings zurück.

32. Min: Und jetzt ist der Ball drin: Marmoush bringt Frankfurt in Führung. Kristensen erläuft einen langen Diagonalball von Koch und spielt das Leder von rechts scharf ins Zentrum. Dort ist Nemeth als erstes am Ball, klärt den Ball aber am ersten Pfosten nicht gut genug, sondern vor die Füße von Marmoush. Der SGE-Stürmer dreht sich um die eigene Achse, wird von Smith nicht gestört und trifft rechts im Fünfmeter-Raum dann hoch in den linken Torwinkel. Vasilj hat keine Chance.

28. Min Und die nächste Riesen-Chance! Was für eine kuriose Szene. Im Laufduell mit Marmoush legt Treu den Ball unfreiwillig vor für Ekitiké, der zentral im Strafraum Vasilj umkurvt und dann eigentlich nur noch einnetzen muss, denn der Kasten ist leer. Aus der Drehung heraus trifft der Franzose aus wenigen Metern aber nur den Pfosten – und der Nachschuss von Marmoush fliegt auch noch drüber.

26. Min Hartes Einsteigen von Koch im Luftduell mit Boukhalfa, der zu Boden fällt und für einen Moment liegen bleibt. Frankfurts Verteidiger sieht keine Gelbe Karte, dafür aber St. Paulis Co-Trainer Peter Németh, der wohl etwas zu stark reklamiert hatte.

23. Min Mega-Chance für St. Pauli! Afolayan schafft es mit etwas Glück, sich links im Strafraum von zwei Verteidigern zu befreien und legt kurz vor der Grundlinie quer ins Zentrum. Dort taucht Guilavogui auf und muss eigentlich nur noch aus der Luft einschieben – im Fallen und unter Bedrängnis von Brown spitzelt der Franzose den Ball aber aus drei Metern über das Tor. Das muss eigentlich ein Treffer sein.

20. Min Der Ball liegt im Kasten des FC St. Pauli – aber das Tor von Ekitiké zählt nicht, denn der Franzose hatte beim Steckpass von Larsson leicht im Abseits gestanden. Die Fahne des Linienrichters geht sofort nach oben. Vasilj war im Eins-gegen-eins chancenlos – doch das ist egal.

18. Min Die Werte sprechen eine deutliche Sprache: Die Eintracht hat bislang rund 74 Prozent Ballbesitz und dominiert das Geschehen am Spielgerät. St. Pauli lässt die Gäste erst einmal kommen, dürfte auf Konter hoffen.

16. Min Und nach dem Eckball von Brown, ist es wieder Kristensen, der am ersten Pfosten am höchsten steigt. Sein Kopfball segelt aber deutlich über das St. Pauli-Gehäuse.

15. Min Kristensen wird per Flugball ins Laufduell mit St. Pauli-Verteidiger Treu geschickt – und holt eine Ecke für Frankfurt heraus.

13. Min Sinani spielt über rechts einen Doppelpass mit Irvine, verliert danach aber im Duell den Ball. Die Zweikampfhärte stimmt bislang auf beiden Seiten.

11. Min Und direkt der nächste Abschluss von Marmoush: Götze spitzelt den Ball rechts im Strafraum zu dem Ex-Kiezkicker, der es aus spitzem Winkel per Volleyschuss versucht. Dabei verzieht Marmoush aber komplett, das Spielgerät landet im Fangzaun.

10. Min St. Pauli steht kompakt in der eigenen Hälfte, während Frankfurt das Leder durch die eigenen Reihen zirkulieren lässt und nach Lücken sucht. Nach einem langen Ball kann Wahl per Kopf klären.

8. Min Es ist ein munterer Beginn von beiden Mannschaften, im Spiel ist viel Tempo. Frankfurt hat vorerst mehr Ballbesitz.

6. Min Jetzt ist auch Ekitiké erstmals im St. Pauli-Strafraum aufgetaucht. Der SGE-Stürmer macht auf der linken Seite eine Finte und spielt in den Rückraum auf Skhiri, der es aus rund 18 Metern per Schlenzer probiert. Der Ball fliegt deutlich über den Kasten.

3. Min Doppelchance für Frankfurt! Und zweimal ist es Marmoush: Erst zieht der Ägypter über rechts mit viel Tempo in den Strafraum von St. Pauli und schießt aus spitzem Winkel aufs Tor. Vasilj kann parieren, ist aber wenige Sekunden später schon wieder gefordert, als Marmoush sich den Ball nach einer Flanke auf den linken Fuß legt und abschließt. Afolayan sieht dabei alt aus, Vasilj klärt aber zur Ecke, die nichts einbringt.

2. Min Irvine geht im Frankfurter Strafraum mit dem Rücken zum gegnerischen Tor kurz zu Boden, steht aber sofort wieder auf. Da gab es keinen strafwürdigen Kontakt von Larsson, weiter geht’s. Die Pfeife von Schiri Osmers bleibt zu Recht stumm.

1. Min Der Ball rollt am Millerntor!

Anpfiff!