St. Pauli feiert seinen Keeper: „Hat uns oft genug den Arsch gerettet“

Er wusste sofort, dass er da gerade ein Husarenstück vollbracht hatte. Nachdem Nikola Vasilj mit einer fast unwirklichen Rettungstat den sicheren Ausgleich von Eintracht Braunschweig verhindert hatte, ballte er die Siegerfaust und wurde von Fans und Mitspielern gefeiert. Zu Recht!

In der Vorwoche in Magdeburg hatte der Keeper nicht seinen besten Tag gehabt und entscheidende Aktien an der 0:1-Pleite, weil das einzige Tor nach einem kapitalen Fehler seinerseits gefallen war. Doch das war spätestens in Minute 40 am Sonntag vergeben und vergessen. Denn wie der 28-Jährige in der 40. Minute den Versuch aus zwei Metern von Ivanov von der Linie kratzte, war ein Monster-Save, Wiedergutmachung de luxe.

St. Paulis Nikola Vasilj „einer der Besten der Liga“

Wobei es die aus Sicht der Kollegen gar nicht benötigt hätte. „Niko ist ein unfassbar guter Torwart, der in unserem Spiel einfach ein sehr hohes Anforderungsprofil bewältigen muss“, brachte es Hauke Wahl auf den Punkt. „Das macht er einfach extrem gut und da gehören solche Fehler wie letzte Woche einfach dazu. Er hat uns schon oft genug in der Saison den Arsch gerettet.“

Auf der Linie sei Vasilj zudem „einer der besten Torhüter der Liga, er strahlt einfach was aus. Ich bin extrem froh, dass er hinter mir steht. Da ist er in solchen Szenen einfach da“.