Auf besonderer Mission: St. Pauli-Fanclub erhält tolle Auszeichnung

„Eine stimmungsvolle Bühnenshow, engagierte Preisträgerinnen und Preisträger sowie prominente Gäste aus Sport, Politik und Kultur“ – das alles erwartet die Teilnehmer*innen bei der feierlichen Verleihung der 17. Deutschen Fußball-Kulturpreise, die am Freitagabend in Nürnberg stattfindet. Und damit auch diejenigen Menschen, die dem St. Pauli-Fanclub „Weiß-braunen Kaffeetrinker*innen“ (kurz WBK) angehören.

Denn der WBK ist von der Deutschen Akademie für Fußballkultur zum „Fanclub des Jahres“ gewählt worden. „Wir freuen uns wahnsinnig und sind natürlich auch ein bisschen stolz“, heißt es in der offiziellen Stellungnahme der WBKler*innen, die sich seit über 25 Jahren im Umfeld des FC St. Pauli im Bereich Suchtprävention und als Selbsthilfegruppe für Menschen mit Suchterkrankungen engagieren.

St. Pauli-Fanclub will kritisches Bewusstsein für den Drogenkonsum entwickeln

Dem Fanclub geht es nach eigener Aussage vor allem aber auch darum, „der scheinbar in Stein gemeißelten Symbiose von Fußballvergnügen und Drogenkonsum etwas entgegenzusetzen“. Was nicht heißen solle, allen St. Paulianer*innen ihr Bier wegzunehmen, sondern „ein kritisches Bewusstsein für den eigenen Konsum zu entwickeln“.

Der Fanclub scheut dabei auch nicht die Konfrontation mit den Vereinsoberen. Seit 2019 setze man sich für die Schaffung von vier zusätzlichen, komplett alkoholfreien Getränkeständen am Millerntor ein, nach Angaben der WBKler*innen „leider noch immer gegen den teils massiven Widerstand des FCSP-Präsidiums“.

Nun hoffe man sehr, „dass durch die Würdigung unserer Aktivitäten durch die Akademie endlich Bewegung in die Angelegenheit kommt“, heißt es in der Stellungnahme weiter. Am Freitag aber heißt es erst einmal feiern – ganz ohne Alkohol, versteht sich.