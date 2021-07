Dass es ausgerechnet auf dieser Position eng werden würde, ist beim Blick auf das Personal des FC St. Pauli für diese Spielzeit nicht zu erwarten gewesen.

Mit Luca Zander, Jannes Wieckhoff und Sebastian Ohlsson umfasst der Kader drei Rechtsverteidiger. Im Rennen um den Platz gegen Kiel war Zander konkurrenzlos, weil Wieckhoff und Ohlsson noch an ihrer Rückkehr arbeiten. Am Donnerstag fehlte nun aber am zweiten Tag in Folge auch Zander beim Training an der Kollaustraße.

Wer verteidigt bei St. Pauli in Aue hinten rechts?

Zumal nichts über die Gründe seiner Abstinenz bekannt ist, stellt sich zwei Tage vor Aue die Rechtsfrage: Wer verteidigt außen in der Kette? Sollte Zander tatsächlich passen müssen, wäre Adam Dzwigala erster Anwärter.

Der ist zwar eigentlich in der Innenverteidigung beheimatet, hat aber in der Vorsaison bereits hinten rechts ausgeholfen.