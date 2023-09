St. Pauli darf hoffen: Irvine-Comeback viel schneller als gedacht?

Die Kollegen waren schon rund 45 Minuten auf dem Trainingsplatz an der Kollaustraße im Gange, als auch Jackson Irvine den Rasen betrat. Ein freundlicher Gruß in Richtung der anwesenden Kiebitze, danach startete der Australier sein individuelles Programm. In Fußballschuhen!

Trainer Fabian Hürzeler hatte bereits vorm Schalke-Spiel angedeutet, dass der Australier seinem Reha-Plan nach dem erlittenen Außenbandriss im Sprunggelenk deutlich voraus ist. Und so sah es dann auch aus. Zwar konnte der Kapitän natürlich nur eingeschränkt belastet werden, aber Tempoläufe waren ebenso dabei wie leichte Sprungübungen.

Einsatz von Jackson Irvine gegen Hertha noch unklar

Ob es für Irvine schon für Hertha reicht, muss freilich abgewartet werden. Selbiges gilt für Simon Zoller, dem St. Pauli alle Zeit der Welt geben will, um vollständig fit zu werden. Am Dienstag absolvierte der 32-Jährige vor allen anderen bereits eine Laufeinheit.