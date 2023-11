St. Pauli-Coach Hürzeler steht gegen Rostock vor „50:50-Entscheidung”

Alle Spieler sind fit, vor allem bei einer Position hat Fabian Hürzeler die Qual der Wahl. Wer spielt bei St. Pauli hinten links: Lars Ritzka oder Philipp Treu? „Beide machen es außerordentlich gut, die Entscheidung liegt bei 50:50″, erklärte Hürzeler.

„Lars weiß sehr gut, wie er sich im Zwischenraum zu positionieren hat. Aufgrund seines linken Fußes ist es meist so, dass seine Spielfortsetzung vertikal über außen geht”, sagte der Coach über Ritzka, der zuletzt Treu den Vortritt lassen musste.

Am Zugang aus Freiburg schätzt Hürzeler besonders „die Spielfortsetzung mit seinem rechten Fuß über das Zentrum”, die St. Pauli in Angriff flexibler mache. „Aufgrund seiner Leistungen hat er im Moment enormes Selbstvertrauen”, sagte Hürzeler über Treu: „Auch in engen Situationen fordert er die Bälle.”