St. Pauli besser als der HSV? Sportchef Bornemann: „Das ist irrelevant“

Er hat zweifelsfrei seinen Anteil am Status quo des FC St. Pauli. Nach schwierigem Start vor gut zwei Jahren hat es Sportchef Andreas Bornemann zusammen mit Coach Timo Schultz geschafft, eine Mannschaft auf die Beine zu stellen, die Laune macht, erfolgreich ist und Vorfreude auf das erzeugt, was da noch kommen mag. Mit der MOPO sprach der 49-Jährige über…

… den 3:2-Erfolg über den HSV: „Es hat über weite Phasen des Spiels wirklich Spaß gemacht, zuzuschauen. Wenn man denn etwas kritisieren will, dann dass wir es in der ersten Halbzeit nicht geschafft haben aus der Überlegenheit mit zwei oder drei Toren in die Pause zu gehen. Aber es ist auch positiv, wenn man noch Luft nach oben hat.“

St. Paulis Sportchef freut sich vor allem für die Fans

…die Bedeutung des Derby-Sieges: „Es freut mich vor allem für unsere Fans, dass sie solche Momente erleben und zelebrieren können mit den Slogans Stadtmeister oder Hamburg ist braun-weiß. Natürlich gehört für sie auch die eine oder andere Spitze gegen den Nachbarn dazu. Es ist schließlich ein Derby.“

…die stadtinterne Rangfolge: „Die Frage, ob wir den HSV sportlich überholt haben oder nicht, ist für unsere Arbeit irrelevant und bringt uns nicht voran. Für uns zählt die Entwicklung der Mannschaft und die ist auf einem guten Weg. Wir wollen uns nicht mit anderen vergleichen. Wir schauen mehr auf uns. Das Entscheidende ist: spielen wir so gut, wie wir es können – und was können wir noch besser machen?“

St. Paulis aktuelle Verfassung für Bornemann eine Bestätigung

…den Stolz auf das aktuell Erreichte: „Es ist schön, wenn Dinge, die man sich vor einiger Zeit überlegt und dann entsprechend Weichen gestellt hat, auf diese Weise Früchte tragen. Das freut uns natürlich. Es ist auch ein Stückweit eine Bestätigung, Stolz wäre das falsche Wort.“