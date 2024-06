St. Pauli-Abgänge? Das ist der Stand bei Afolayan und da Silva Moreira

Marcel Hartel weg, Fabian Hürzeler weg, Marco Knoop bald weg – zugegeben, die Nachrichten rund um den FC St. Pauli bieten auf den ersten Blick wenig Anlass, in grenzenlosen Optimismus zu verfallen. Dennoch ist die Schwarzmalerei, die teils aktuell Einzug hält, fehl am Platz. Was an einer Personalie simpel zu erklären ist.

Groß war die Aufruhr, als die Runde machte, dass Oladapo Afolayan seinen Berater gewechselt hat. Die Schlussfolgerung vieler: Da steht dann wohl der nächste Abgang ins Haus. Dabei war die Entwicklung beim Engländer eine, die sich lange abgezeichnet hat und bei der er den Verein stets mit ins Boot geholt hatte.

Und so hatte er den FC St. Pauli nach MOPO-Informationen auch frühzeitig davon in Kenntnis gesetzt, als die Nummer Konturen annahm. Ergo gibt es keinerlei Veranlassung, sich um den Verbleib des in der vergangenen Rückrunde bärenstarken Außenstürmers zu sorgen.

St. Pauli-Talent Eric da Silva Moreira weckt internationales Interesse

Etwa anders ist die Gemengelage hingegen bei einem, der ebenfalls einen Beraterwechsel hinter sich hat. Die portugiesische Agentur „Gestifute“ von Chef Jorge Mendez, seines Zeichens lange für Cristiano Ronaldos Wohlempfinden zuständig, kümmert sich seit einigen Monaten um die Belange von Eric da Silva Moreira. Der inzwischen 18-Jährige, der mit der U17 des DFB Welt- und Europameister geworden ist, hatte in der vergangenen Rückrunde komplett bei St. Paulis Profis mittrainiert und in Nürnberg auch sein Zweitliga-Debüt gegeben.

Bezahlsender Sky hatte zuerst über ein angebliches Interesse von Nottingham Forest berichtet, und offensichtlich ist das nicht komplett aus der Luft gegriffen. Von St. Pauli gibt es diesbezüglich keinerlei detaillierte Auskünfte, schon gar nicht, was die kolportierte Ablösesumme von angeblich 1,5 Millionen Euro betrifft. Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass der Deal zustande kommen kann.

Das hätte natürlich Auswirkungen auf die Kaderplanung des Aufsteigers. Da Silva Moreira fiele als Backup für Rechtsverteidiger Manolis Saliakas weg, entsprechend müsste auf der Position dann wieder nachgelegt werden.