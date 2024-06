Bericht: Heftiges Preisschild für St. Pauli-Trainerkandidaten

Die Nummer genießt natürlich weiterhin oberste Priorität. Nach dem Verkauf von Coach Fabian Hürzeler zu Brighton & Hove Albion in die Premier League läuft die Suche nach einem Nachfolger beim FC St. Pauli zwar mit Augenmaß und aller gebotenen Sorgfalt, aber auf Hochtouren. Wobei ein oft genannter Kandidat nicht wahrscheinlicher wird, schenkt man einem Bericht des „Kicker“ Glauben.

Das Fachmagazin schreibt in seiner Donnerstag-Ausgabe, dass der Karlsruher SC Christian Eichner ein fixes Preisschild umgehängt haben soll. Der 41-Jährige, dessen Vertrag nur noch ein Jahr läuft, war bis Samstag, 23.59 Uhr, für seine sechsstellige Summe zu haben, dann lief die Frist einer entsprechenden Klausel ab.

Seitdem ist eine mögliche Ablösesumme theoretisch frei verhandelbar. Praktisch hingen, so ist es im „Kicker“ zu lesen, gibt es einen neuen Fixpunkt. Und der soll bei drei Millionen Euro liegen.

St. Pauli-Trainerkandidat soll drei Millionen Euro kosten

Sollte dem so sein, würde dies eine Zukunft Eichners am Millerntor sehr unwahrscheinlich machen. Es ist kaum vorstellbar, dass St. Pauli rund die Hälfte der für Hürzeler kassierten Kohle in dessen Thronfolger investiert. Dazu kommt zeitlicher Druck, dem sich der Kiezklub und Sportchef Andreas Bornemann eigentlich nicht aussetzen wollen. Denn der KSC beginnt am kommenden Mittwoch mit der Vorbereitung, bis dahin will Eichner – was nachvollziehbar wäre – angeblich finale Klarheit.

Das könnte Sie auch interessieren: Banner-Klau am Millerntor

Und weil sämtliche Zweitligisten in den nächsten Tagen ihr erstes Training haben und Eichner sicher nicht alleine ist mit seiner Denkweise, schwinden die generellen Chancen, bei der Suche nach dem neuen Chefcoach im Unterhaus fündig zu werden.