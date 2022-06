Kniffliger Saisonstart – und auf St. Pauli wartet ein heißer Herbst

Timo Schultz wurde nach der Trainingseinheit am Freitagmittag von den Neuigkeiten überrascht. Der Trainer des FC St. Pauli hatte die Vorab-Informationsmail der DFL mit dem Spielplan am Morgen nicht gelesen, bekam die Infos erst nach der Einheit mit. Die Kiezkicker starten am 16. oder 17. Juli mit einem Heimspiel gegen Nürnberg in die Saison, ein Umstand, über den sich Schultz freut.

„Das ist schön, gerade gegen Nürnberg, das ist ein richtig gutes Duell. Für unsere Fans ist das was Schönes“, sagte der 44-Jährige. Die erste Auswärtsreise führt die Kiezkicker eine Woche später zu Hannover 96, danach geht es zu Aufsteiger Kaiserslautern. Ein knackiges Startprogramm.

Das könnte Sie auch interessieren: St. Pauli-Hoffnung Nemeth: Kollegen seines Vaters durften nach diesem Deal jubeln

Der Hinrunden-Höhepunkt steht dann im Herbst an. Am 12. Spieltag empfängt St. Pauli den HSV am Millerntor. Das Spiel findet am 14., 15. oder 16. Oktober statt. Das Rückspiel im Volkspark ist für Ende April (21. bis 23. April) terminiert. Ohnehin, der Herbst, die Zeit vor der WM-Unterbrechung im Winter, sie hat einige Highlights parat. So bekommt es St. Pauli im Oktober neben dem HSV auch mit Absteiger Bielefeld, dem Vorjahres-Vierten Darmstadt und Braunschweig zu tun.