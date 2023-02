So stehen die Chancen auf einen Smith-Einsatz gegen Hannover

Das erste Spiel des Jahres hatte er verpasst. Bei der zweiten Premiere will Eric Smith unbedingt dabei sein. Ob der Schwede beim Heimstart gegen Hannover 96 am Sonntag auf dem Rasen mitmischen kann, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Es gibt Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr des Defensivspezialisten.

Zum Start in die kurze Trainingswoche war am Mittwochvormittag bei böigem Wind und heftigen Schauern auf dem Platz allerdings nichts zu sehen von Smith, der zuletzt krankheitsbedingt gefehlt und den Rückrundenstart in Nürnberg (1:0) verpasst hatte.

Möglich, dass der 26-Jährige heute wieder einsteigt. Dann könnte es reichen für eine Rückkehr in die Startelf und die braun-weiße Abwehrkette beim Hannover-Spiel.

St. Pauli droht Dzwigala-Ausfall

Das wäre auch deshalb wichtig, weil Adam Dzwigala, der in Nürnberg zur Halbzeit angeschlagen ausgewechselt worden war, noch nicht wieder im Training ist. Einiges deutet darauf hin, dass er gegen Hannover ausfällt.

Sicher ist, dass Betim Fazliji nach seiner verbüßten Rot-Sperre ab sofort wieder als Alternative im Defensivbereich zur Verfügung steht.