Endlich! Simon Zoller gibt sein Debüt für den FC St. Pauli

Was lange währt, wird endlich gut! Mehr als fünf Wochen ist es jetzt her, dass der FC St. Pauli am letzten Tag der Transferperiode einen letzten und spektakulären Neuzugang verpflichten konnte. Simon Zoller kam vom VfL Bochum, allerdings leicht angeschlagen, und so hat der 32-Jährige noch keine Einsatzminute auf dem Buckel. Am Donnerstag hat das Warten ein Ende.

„Simon wird von Anfang an spielen“, erklärt Coach Fabian Hürzeler in Bezug auf das Testspiel bei Werder Bremen (13 Uhr, unter Ausschluss der Öffentlichkeit). „Ich denke, 45 Minuten. Natürlich immer in Absprache mit der medizinischen Abteilung, aber wahrscheinlich 45 Minuten.“

Zoller im Test gegen Werder Bremen in St. Paulis Startelf

Der Angreifer hatte beim 5:1 gegen Kiel im Kader gestanden, dann aber immer wieder kleinere physische Probleme, deren Ursache darin ausgemacht wurde, dass sich Zoller selbst zu sehr unter Druck setzt. Also übten sich alle Beteiligten in Geduld – mit Erfolg. Der Stürmer trainiert bereits länger wieder mit der Mannschaft und ist beschwerdefrei.

Selbiges trifft auf Maurides zu, auch der Brasilianer wird auf dem Platz stehen. „Er wird auf jeden Fall spielen, auch wenn ich noch nicht weiß, ob es eine komplette Halbzeit wird“, erläutert Hürzeler, der die Partie wie gehabt so ernst nimmt, als ginge es um Punkte.

Auch Maurides bekommt Spielzeit

„Für mich gibt es ja prinzipiell keine Freundschaftsspiele“, unterstreicht der 30-Jährige. „Wir testen gegen einen Bundesligisten, der uns alles abverlangen wird. Wir wollen definitiv den nächsten Schritt machen.“ Er glaube, dass es für seine Schützlinge interessant werde zu sehen, wie gut sie wirklich sind. „Wir wollen unser Spiel durchbringen. Es wird auch ein Test, wie weit unsere Entwicklung vorangeschritten ist.“