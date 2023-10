Wieder nicht im Kader: Zoller bleibt ein großes Fragezeichen bei St. Pauli

Sechs Tage ist es her, da klang alles danach, als stünde die lang ersehnte Premiere von Neuzugang Simon Zoller kurz bevor. „Wir sind sehr positiv“, frohlockte Trainer Fabian Hürzeler am vergangenen Donnerstag und ließ offen, ob Zoller überhaupt für das Spiel gegen die Hertha ausfalle.

Am Ende stand Zoller nicht im Kader – und ist an selbigem offenbar auch noch nicht so nah dran wie erhofft. Auch bei der Einheit am Dienstag war er nur individuell unterwegs, musste seinen Kollegen abermals bei den Spielformen zuschauen, während er selbst Läufe und leichte Übungen absolvierte.

Eric Smith musste im St. Pauli-Training behandelt werden

Dabei sah er unter anderem auch, wie Eric Smith nach einem Zweikampf mit Elias Saad liegen blieb und sich das rechte Schienbein hielt, nach kurzer Behandlung aber weitermachen konnte.

Und so bleibt Zoller das einzige große Fragezeichen bei St. Pauli. Eine Premiere gegen den 1. FC Nürnberg am Samstag ist unwahrscheinlich, der nächstmögliche Termin wäre das Testspiel gegen Werder Bremen am 12. Oktober. Vorerst aber heißt es für alle Parteien weiter: abwarten.