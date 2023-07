Sieben Spiele, sieben Siege! Warum Hürzeler trotzdem „nicht ganz zufrieden“ ist

Die 90 Minuten auf dem Platz standen dem feierlichen Rahmenprogramm in nichts nach. Der 3:0-Erfolg zur Saisoneröffnung gegen Hapoel Tel Aviv bedeutete den siebten Sieg im siebten Testspiel einer Vorbereitung, an dessen Ende vor allem eine Erkenntnis steht: Der FC St. Pauli ist bereit für den Saisonstart am Samstag!

Von Beginn an sahen die Israelis am Millerntor kaum einen Stich, vor 12.671 Zuschauenden spielte sich nahezu das gesamte Geschehen in der Hapoel-Hälfte ab. In Sachen Großchancen brachen Elias Saad (33.) und Jackson Irvine (34.) den Bann, den Torreigen eröffnete dann kurz vor der Pause Marcel Hartel (41.).

Hartel, Saliakas und Smith treffen für St. Pauli gegen Hapoel

Viel ausgeglichener als auf dem Rasen sollte es zu Beginn der zweiten Hälfte auf den Rängen zugehen. Sowohl die Südkurve als auch der mitgereiste Hapoel-Anhang zündeten in ihren Blöcken ordentlich Pyros, feierten sich dafür gegenseitig ab und sorgten gar für eine kurze Spielunterbrechung. Auf dem Platz dominierte nach Wiederanpfiff dann aber wieder Braun-Weiß, folgerichtig legten Manolis Saliakas (54.) und Eric Smith per herrlichem Freistoß (83.) die Treffer zum 3:0-Endstand nach.

Trotz des scheinbar rundum gelungenen Auftritts lieferte Cheftrainer Fabian Hürzeler „auch dieses Spiel wieder Erkenntnisse”, wo man sich vor dem Auftakt gegen Kaiserslautern (29.7., 13 Uhr) noch verbessern könne. Genauer: „In der ersten Halbzeit war ich mit dem Passspiel und der Positionierung nicht ganz zufrieden”, monierte der Übungsleiter, zudem könne man sich was die „Präzision“ und „die Entscheidungsfindung im letzten Drittel” anbelangt noch verbessern. Mittelfeld-Stratege Marcel Hartel, der in Durchgang zwei – ähnlich wie vergangene Saison Lukas Daschner – als verkappte Neun agierte, fordert: „Wir müssen die Chancen, die wir haben, besser nutzen.“

Hauke Wahl warnt vor Kaiserslautern und dem Betzenberg

Es sind Kleinigkeiten, die es noch zu verbessern gilt, damit am Samstag auf dem Betzenberg der Auftakt nach Maß gelingt. Denn dann, das wissen auch die Kiezkicker, wartet ein anderes Kaliber. „Wenn es in der Zweiten Liga auf den Betzenberg geht, wird das einfach ein anderes Spiel“, warnt Hürzeler und auch Neuzugang Hauke Wahl schlägt in eine ähnliche Kerbe: „Die werden uns nichts schenken. Sie werden eklig sein und die Fans schnell auf ihrer Seite haben.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Auf gar keinen Fall!“ Hürzelers deutliche Ansage an St. Pauli-Profi

Dennoch spricht nach einer Vorbereitung voller quälender Trainingseinheiten und blitzsauberer Testspiel-Ergebnisse (Torverhältnis: 29:3) vieles für den Kiezklub, bei dem zudem mit Oladapo Afolayan in der kommenden Woche ein wichtiger Spieler wieder voll einsteigen soll. Entsprechend dürfte Hartel für all seine Kollegen sprechen, wenn er sagt: „Wir sind froh, dass es nächste Woche endlich losgeht.“