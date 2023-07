„Auf gar keinen Fall!“ Hürzelers deutliche Ansage an St. Pauli-Profi

Die Position des Linksverteidigers ist eine von vielen Positionen bei St. Pauli, auf der der Konkurrenzkampf tobt und es entsprechend spannend zu beobachten war, wen Fabian Hürzeler im letzten Test der Vorbereitung gegen Tel Aviv (3:0) aufstellen würde. Am Ende erhielt Philipp Treu den Vorzug vor seinem Widersacher Lars Ritzka. Eine Vorentscheidung im Kampf um den Stammplatz? Mitnichten!

Weil Treu, der diesen Sommer von der Zweitvertretung des SC Freiburg kam, in der Vorbereitung einen starken Eindruck hinterließ, war bereits damit zu rechnen, dass er die besten Karten auf den Startplatz gegen Hapoel haben würde.

Stammplatz-Garantie für Philipp Treu? Hürzeler widerspricht vehement

Und so kam es auch: Treu stand in der Anfangself, Ritzka dagegen durfte nach der Auswechslung seines Konkurrenten nur eine knappe Viertelstunde mitwirken, Nachspielzeit inklusive.

Ein Fingerzeig in Richtung Aufstellung am Samstag beim Start gegen Kaiserslautern war das sicherlich – mehr aber auch nicht, wie Hürzeler nach Abpfiff unmissverständlich klarstellte: „Auf gar keinen Fall“, antwortete der Übungsleiter auf die Nachfrage, ob Treu seinen Platz auf der linken Seite nun vorerst sicher habe.

Lars Ritzka erntet Lob von St. Pauli-Coach Hürzeler

Stattdessen lobte er Ritzka, der seine Sache „auch richtig gut gemacht“ habe. Deshalb werde es ein Konkurrenzkampf bleiben. Für Hürzeler das Idealszenario: „Ich will, dass das so bleibt, denn dann werden sie sich gegenseitig pushen.“

Es gibt also berechtigte Hoffnung für Ritzka, dass er nach zwei tristen Jahren am Millerntor, in denen an Platzhirsch Leart Paqarada schlichtweg kein Vorbeikommen war, kommende Saison mehr Spielminuten bekommen wird. Klar ist aber auch: Er wird um jede einzelne davon kämpfen müssen.