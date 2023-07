Manchmal sind es einfach die Zeichen, die auf etwas hindeuten oder aus denen sich ein Bild ergibt. Beim FC St. Pauli deutet derzeit alles darauf hin, dass der Verein in Kürze einen Spieler abgeben wird – und dieser Spieler David Otto heißt.

Der Stürmer fehlte am Freitag beim Training, dem letzten vor offiziellen Saisoneröffnung am Samstag gegen Hapoel Tel Aviv am Millerntor (15 Uhr). Otto ist dem Vernehmen nach weder verletzt noch angeschlagen. Sein Name fiel nicht, als Trainer Fabian Hürzeler nach der Einheit am Freitag über die anstehende Partie und den Stand bei den fehlenden Spielern mit Blessuren sprach.

Otto ist bei St. Pauli unter Hürzeler ins Hintertreffen geraten

Wenn ein Spieler wenige Tage vor Saisonbeginn also fit ist und trotzdem nicht trainiert, dann liegt das oftmals daran, dass er auf dem Weg zu einem anderen Verein ist – zu Verhandlungen oder einem Medizincheck.

Nach MOPO-Informationen steht Otto vor einem Wechsel. Dafür spricht auch, dass der 24-Jährige im internen Konkurrenzkampf der St. Pauli-Stürmer in dieser Vorbereitung ins Hintertreffen geraten ist und in den letzten Testspielen der Profi mit den wenigsten Einsatzminuten war. Er sucht eine bessere sportliche Perspektive.

Das könnte Sie auch interessieren: Die große Analyse: So stark ist St. Pauli schon vor dem Saisonstart

Konkurrenten aus der Zweiten Liga und ambitionierte Drittligisten sind die naheliegendsten Adressen für den robusten Angreifer, der 2022 von Bundesligist TSG Hoffenheim zum Kiezklub gewechselt war und hier noch einen laufenden Vertrag hat, welcher für einen Transfer aufgelöst werden müsste – üblicherweise gegen die Zahlung einer Ablösesumme.