„Sie haben diese Verbindung“: Das Duo „Hartelstein“ begeistert St. Pauli

Die Kiezkicker thronen weiter an der Tabellenspitze der Liga – und sie haben auch ein echtes Spitzen-Duo in ihren Reihen. Gestatten: Hartelstein! Marcel Hartel und Johannes Eggestein sind seit Wochen in absoluter Topform und trumpfen nicht nur jeder für sich mit Toren groß auf, sondern auch gemeinsam. In der englischen Woche liefen beide so richtig heiß. Fünf der sechs Tore bei den drei Siegen in Elversberg (2:0), im Pokal gegen Schalke (2:1) und gegen Karlsruhe (2:1) gingen auf das Konto von Hartel oder Eggestein.

Mehr noch: In Elversberg schlug Hartel die Ecke, die Eggestein zur Führung einköpfte, und legte selbst das zweite Tor nach. Gegen Schalke sorgte der technisch versierte Mittelfeldrenner zunächst per Elfmeter für den Ausgleich und legte dem Stürmer in der Verlängerung das Kopfballtor zum Sieg per Freistoß auf.

Der FC St. Pauli und sein neues Traumduo „Hartelstein“

Es waren die Co-Produktionen Nummer vier und fünf in den letzten sieben Pflichtspielen. Sie harmonieren prächtig. „Absolut”, bestätigt Hartel und lobt den Angreifer: „Es ist ja kein Geheimnis, dass Jojo in der Box eine absolute Abschlussqualität hat. Er macht die Tore einfach sehr stark rein. Die Varianten, die wir spielen, funktionieren momentan.” Das bezieht er auf die Standardsituationen.

Doch auch Hartel hat in Sachen Abschlussqualität in dieser Saison einen großen Schritt nach vorne gemacht, bereits sechs Tore in der Liga (plus zwei im DFB-Pokal) auf dem Konto – bei ebenso vielen Torvorlagen.

Irvine schwärmt: Eggestein und Hartel in „absolut heißer Form“

„Jojo und Cello sind in absolut heißer Form”, sagt Kapitän Jackson Irvine. „Wenn sie vor dem Tor auftauchen, hat man immer das Gefühl, dass etwas passieren wird. Sie haben diese Abschlussqualität. Und sie haben diese Verbindung – das ist wichtig. Sie sind sehr wertvoll für uns.”

Hartelstein haben mit jeweils sechs Saisontoren in der Liga die Hälfe aller St. ​Pauli-Treffer erzielt, was für sich spricht. So richtig durchgestartet sind beide erst ab dem 6. Spieltag. Seitdem hat Eggestein alle seiner Tore erzielt und eins vorbereitet, Hartel fünf seiner sechs Treffer erzielt und fünf vorbereitet.

Hartel genießt das Formhoch und seine neue Rolle als Vollstrecker. „Toreschießen macht Spaß, Assists geben macht Spaß und wenn man am Ende die Spiele gewinnt, was das Entscheidende ist, dann macht es noch mehr Spaß“, sagt der nimmermüde Kilometerfresser. Mit jeder erfolgreichen Aktion wachse das Selbstvertrauen, aber ohne die Mannschaft, betont er, könne er nicht treffen und glänzen. „Da gehören alle dazu.” Oder wie es Trainer Fabian Hürzeler formuliert: „Es ist ein Miteinander.”