Sie arbeiteten gemeinsam in Stuttgart: St. Pauli-Legende lobt Fürths Trainer

Der Mann hat es irgendwie mit Hamburgern. Alexander Zorniger, Coach des kommenden St. Pauli-Gegners SpVgg Greuther Fürth, weiß aktuell in Jurek Rohrberg einen an der Elbe gebürtigen Assistenten an seiner Seite und hatte vor einigen Jahren eine echte Kiezklub-Legende neben sich.

Kennengelernt habe man sich in Hoffenheim, erinnert sich André Trulsen im Gespräch mit der MOPO. In der Saison 2011/12 war „Truller“ Assistent von Holger Stanislawski im Kraichgau, Zorniger hospitierte seinerzeit im Rahmen seiner Fußballlehrer-Ausbildung beim Erstligisten. „Er hat uns 14 Tage lang begleitet, danach sind wir in Kontakt geblieben“, sagt Trulsen. „Und als er dann den Job in Stuttgart bekommen hat, hat er sich an mich erinnert.“

Von Erfolg gekrönt war die Arbeit des Duos beim VfB allerdings nicht. Nach 15 Spielen der Saison 2015/16 wurde Zorniger bereits freigestellt. Mit ihm auch Trulsen, der in der Folge noch bei Sportfreunde Lotte gemeinsam mit Marc Fascher tätig war, ehe es ihn zu den Braun-Weißen zurück zog, wo er von 2018 bis 2020 abermals den Co-Trainer-Posten bekleidete.

Zu Zorniger hat der 57-Jährige, der in der Rückrunde der vergangenen Serie Andreas Bergmann bei Altona 93 unterstützte, weiterhin einen Draht. „Ab und an schreiben wir uns“, erklärt Trulsen, der große Stücke auf seinen ehemaligen Chef hält. „Er hat eine eigene Spielphilosophie. Ihm geht es ums Agieren, um schnelles Umschalten, ohne dabei die Arbeit gegen den Ball zu vernachlässigen“, bringt er es auf den Punkt. „Er hat eine klare Vorstellung davon, wie Dinge zu funktionieren haben, und fordert von allen um sich herum einiges ein. Dabei ist er sehr kommunikativ, sehr straight. Und er macht ein tolles Training.“

Andre Trulsen wird seit langem mal wieder am Millerntor sein

Was sich beim Kleeblatt auch bereits bezahlt gemacht hat. „Für Fürth war er wichtig, er hat sie wieder in die Spur gebracht. Wenngleich sie natürlich noch ein paar Punkte brauchen“, meint Trulsen, der nach langer Abstinenz am Samstag mal wieder am Millerntor vorbeischauen wird. „Ich werde im Stadion sein und mir das Spiel ansehen“, sagt der Mann, der zu aktiven Zeiten satte 409 Partien in Braun und Weiß absolviert hat und alsbald auf den Rasen zurückkehren wird. „Beim Abschiedsspiel von Schnecke Kalla bin ich auch dabei, darauf freue ich mich sehr!“

Fürths Assistenzcoach spielte einst beim FC St. Pauli

Den aktuellen Hamburger an Zornigers Seite kennt er zwar, allerdings nicht wirklich gut. „Jurek kommt ja aus einer anderen Branche“, sagt Trulsen über den ehemaligen Sky-Journalisten Rohrberg, der allerdings durchaus auch höherklassig gekickt hat – unter anderem bei St. Paulis zweiter Mannschaft, aber auch bei Altona 93 oder dem SC Victoria. Der 38-Jährige hatte im Sommer 2021 die Seiten gewechselt und war dem Lockruf Zornigers gefolgt und als sogenannter „Performance Manager“ in dessen Trainerstab bei Apollon Limassol auf Zypern aufgenommen worden. Seit Ende Oktober sind die beiden in Fürth am Start.