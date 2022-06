Warum Senger St. Pauli verlässt und zu Ex-Kollege Knoll wechselt

Marvin Senger hat eine neue sportliche Heimat gefunden und trifft dort mit Vornamensvetter Marvin Knoll auf einen weiteren Ex-St. Paulianer. Der 22-jährige Verteidiger, den St. Pauli im Februar 2021 zu Zweitliga-Aufsteiger Kaiserslautern verliehen hatte, schließt sich dem Drittligisten MSV Duisburg an.

„In der Innenverteidigung verfügen wir über mehrere Optionen und hätten Marvin kaum die Aussicht auf für ihn befriedigende Einsatzzeiten bieten können“, erklärte Sportchef Andreas Bornemann. Senger war 2016 als Jugendlicher von Eintracht Norderstedt nach St. Pauli gewechselt. 2020 absolvierte er insgesamt vier Zweitliga-Spiele für den Kiezklub. In Kaiserslautern lief es für ihn zuletzt nicht mehr so gut.

Marvin Senger verlässt St. Pauli in Richtung Duisburg

„Bei St. Pauli konnte ich mich entwickeln und mir meinen Traum vom Profidebüt erfüllen“, bilanzierte Senger: „Dem Team wünsche ich nur das Beste.“ Er erklärte seinen Wechsel zum MSV mit „sehr guten Gesprächen“ mit den sportlich Verantwortlichen. Zudem seien ihm „bei der Wahl meiner Vereine Traditionsvereine immer wichtig“.

Duisburg, in der ersten Bundesliga-Saison 1963/64 immerhin Vizemeister, schwebte in der Dritten Liga lange in Abstiegsgefahr. Am Ende liefen Knoll und Co. auf Rang 15 ein – Senger soll helfen, dass es mit den „Zebras“ wieder bergauf geht.