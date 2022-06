Holper-Start in die Saison: Darum muss St. Paulis Afeez Aremu aktuell pausieren

Während Jackson Avevor nach seiner langen Verletzungszeit auch am Donnerstag wieder einige Runden an der Kollaustraße drehte, fehlt von Afeez Aremu seit Ende der vergangenen Woche jede Spur. Muss man sich sorgen um den Mittelfeld-Abräumer?

Alles halb so wild. Der 22-Jährige leidet nicht etwa an einer schweren Blessur, sondern lediglich an einem Infekt. Nächste Woche soll Aremu Stand jetzt wieder einsteigen.

Dann ist es nur noch eine Woche bis zum Trainingslager in St. Leonhard, wo der letzte Schliff vorm Saisonstart in drei Wochen gegen den 1. FC Nürnberg angesagt ist. Eher ein Holper-Start in die neue Saison.

Überhaupt hat Aremu seit Dezember mit Rückschlägen zu kämpfen. Erst ließ ihn eine Oberschenkelverletzung zwei Monate pausieren, dann legte ihn Corona flach.