„Sehe ich als Ansporn“: Darum gibt es für St. Pauli-Talent Dahaba einen Profivertrag

Der dritte Neuzugang des FC St. Pauli steht fest – und er kommt aus den eigenen Reihen: Innenverteidiger Muhammad Dahaba, im Nachwuchsbereich des Kiezklubs ausgebildet, unterschrieb seinen ersten Lizenzspielervertrag.

Der 19-Jährige war bislang für die braun-weiße U23 sowie die U19 aufgelaufen, hatte in der abgelaufenen Spielzeit zudem regelmäßig zur Trainingsgruppe der Profis unter Fabian Hürzeler gehört. Dahaba absolvierte zudem zu Beginn des Jahres das Wintertrainingslager in Benidorm sowie mehrere Testspiele mit dem Profiteam. In 46 Einsätzen für die U19 gelangen ihm ein Tor sowie eine Vorlage. Für die U23 stand Dahaba in sieben Spielen in der Regionalliga Nord auf dem Feld.

St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann lobt Dahaba

Dass es für ihn jetzt fest bei den Profis weitergeht, macht ihn natürlich „sehr froh. Vor allem, weil ich hier bereits seit zwölf Jahren in der Jugend spiele. Ich sehe diesen Schritt als Bestätigung für meinen Einsatz und gleichzeitig auch als Ansporn, weiter hart an mir zu arbeiten.“ Die Chance, sich in diesem Team weiterentwickeln zu können, möchte der 1,94-m-Hüne bestmöglich nutzen.

Lob bekam er bereits vom Sportchef. „Muhammad hat die Gelegenheit, sich beim Lizenzteam zu zeigen, sehr gut genutzt“, wird Andreas Bornemann zitiert. „Wir freuen uns sehr darüber, dass Muhammad seine nächsten Schritte in seiner Entwicklung mit uns gehen möchte. Wir wollen weiterhin unseren Nachwuchsspielern die Möglichkeiten bieten, sich im Herrenbereich zu beweisen.“