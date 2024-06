„Will mich in England beweisen“: St. Pauli gibt seinen Welt- und Europameister ab

Die Verhandlungen liefen bereits etliche Tage, seit der vergangenen Woche war das Gerücht, Eric da Silva Moreira würde es zu Nottingham Forest ziehen, auch in der Öffentlichkeit präsent. Am Dienstag wurde der Deal nun vom FC St. Pauli als eingetütet kommuniziert.

Der 18-jährige Rechtsfuß hat seit 2015 die verschiedenen Nachwuchsteams des Kiezklubs durchlaufen, wurde zum U-Nationalspieler des DFB und bekanntlich zunächst Europa- und dann sogar Weltmeister. In der vergangenen Saison feierte da Silva Moreira beim 2:0-Auswärtssieg in Nürnberg kurz vor Ende der Partie sein Zweitliga-Debüt. Jetzt zieht es ihn also in die Premier League.

St. Pauli kassiert wohl siebenstellige Ablösesumme

Über die Wechselmodalitäten haben St. Pauli und der Traditionsklub von der Insel natürlich Stillschweigen vereinbart. Die bisher mehrfach spekulierte Ablösesumme von 1,5 Millionen Euro dürfte allerdings nicht komplett aus der Luft gegriffen sein. Eric da Silva Moreira war via Anschlussvertrag noch für eine weitere Saison an Braun-Weiß gebunden.

"I'm really happy to be here. I can't wait to get started."



Eric's first Forest interview has landed — Nottingham Forest (@NFFC) June 25, 2024

„Der Abschied vom FC St. Pauli fällt mir nach der langen Zeit natürlich schwer, doch nach meiner Volljährigkeit, dem Abitur sowie den ersten Spielen im Herrenbereich möchte ich mich ganz neuen Herausforderungen stellen, mich in England beweisen“, wird da Silva Moreira in der offiziellen Pressemitteilung zitiert. „Ich danke dem FC St. Pauli für die exzellente Ausbildung im NLZ sowie die Möglichkeit, in der U23 und im Profi-Kader erste Erfahrungen im Herrenbereich zu sammeln.“

Andreas Bornemann gab an, den Wechselwunsch des Eigengewächses zu respektieren. „Wir wünschen Eric für die Zukunft alles Gute“, ergänzte der Sportchef, der dieser Tage gut ausgelastet ist in seinem Job. Vermutlich wird die Personalie da Silva Moreira nicht die einzige in dieser Woche bleiben, deren Zukunft geklärt ist.