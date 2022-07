Schultz verspricht: Bei diesem St. Paulianer „geht noch mehr“

Es war sein Einstand beim FC St. Pauli, sein Debüt am Millerntor. Und es war Manolis Saliakas anzumerken, dass die Situation eine besondere war, eine, mit der er umzugehen lernen muss. Timo Schultz ist sich sicher, dass dem Griechen das alsbald gelingen wird.

„Bei Manos kann ich versprechen: Da geht noch mehr”, sagte der Coach nach dem 3:2 gegen den 1. FC Nürnberg über seinen neuen Rechtsverteidiger, dem er „einen ordentlichen Start” attestierte. 55 Ballkontakte hatte Saliakas, was okay, aber auch nur etwas mehr als die Hälfte seines Pendants auf der linken Seite, Leart Paqarada, war. „Er ist nicht ganz so oft zum Flanken gekommen”, hatte dann auch Schultz festgestellt. Die Flanken, die er schlagen konnte, seien allerdings gut gewesen.

In Griechenland spielte Saliakas vor deutlich weniger Fans als jetzt beim FC St. Pauli

Die Atmosphäre ist neu für Saliakas, dessen Ex-Klub PAS Giannina einen Zuschauerschnitt von 1260 hatte in der vergangenen Saison, selbst ein Top-Klub wie AEK Athen kam schon in Zeiten vor Corona gerade mal auf gut 15.000 Besucher*innen pro Partie. Da werden sich die knapp 29.000 Menschen, die am Samstag am Millerntor zugegen waren, für Saliakas sehr speziell angefühlt haben.

So etwas will erst einmal verarbeitet werden, das weiß auch Timo Schultz. „Er wird sich an die Kulisse gewöhnen, wird zeigen, wieviel Dampf er in sich drin hat”, sagte er. Defensiv ließ Saliakas den schon mal ab, kam auf nur schwer optimierbare 100 Prozent Zweikampfquote. Nach vorn aber blieb es ausbaufähig, was auch nicht verwundern darf am ersten Spieltag. Schultz jedenfalls ist sich sicher, dass da noch viel Spektakuläres folgen wird: „Wenn man sieht, wie er im Training abgeht oder in den Testspielen, dann kann da noch eine Schippe drauf.”