Vertrag läuft aus: So geht es für St. Pauli-Profi Wieckhoff weiter

Hinter seinem Namen steht das letzte verbliebene Fragezeichen aus der vergangenen Saison . Der aktuelle Kontrakt von Jannes Wieckhoff endet Ende dieses Monats, und bislang gibt es keine Klarheit darüber, ob und wie es mit ihm beim FC St. Pauli weitergeht. Allerdings verriet Trainer Timo Schultz eine Tendenz.

Beim Trainingsauftakt am Samstag war der 21-Jährige endlich mal wieder live und in Farbe zu sehen. Nach einer bei der U23 erlittenen schweren Knieverletzung hatte Wieckhoff, auf den Schultz immer große Stücke hielt, seit Oktober gefehlt. „Wir hatten schon Ende letzter Saison gehofft, dass er wieder an die Kickschuhe rankommt“, erklärte Schultz, „da war aber ein zu großes Risiko dabei.“

Jannes Wieckhoff soll sukzessive ins St. Pauli-Training integriert werden

Also bekam der Rechtsverteidiger noch vier Wochen mehr Pause. „Er hat natürlich eine schwere Verletzung gehabt, die ihn einige Monate gekostet hat“, sagte Schultz. „Er wird jetzt sukzessive ins Training integriert werden, er hat auch keine Probleme mehr. Aber es ist klar, das geht nicht von null auf Hundert, er wird jetzt nicht permanent mitspielen oder 90 Minuten trainieren können.“ Mal zwei Einheiten die Woche, mal drei, dann mal 20 Minuten spielen – so sieht der Plan aus.

Und der endet nicht mit diesem Monat. „Bis zum 30. Juni ist ja noch ein bisschen Zeit“, meinte Schultz grinsend und ergänzte vielsagend: „Aber ich bin ganz optimistisch, dass er auch am 1. Juli auch wieder einen Vertrag hat.“