Schultz leer, Bornemann angefasst: Aber St. Paulis Führungsduo betont Zusammenhalt

Das Saisonende hat sichtlich an ihnen genagt. Während Timo Schultz beim gemeinsamen Medien-Termin am Mittwoch leer und ausgelaugt wirkte, hatte Andreas Bornemann reichlich Mitteilungsbedürfnis. Der Sportchef musste Angestautes loswerden, er und der Coach aber demonstrierten auch Einigkeit.

Drei Punkte Rückstand auf den Dritten, attraktive Spielweise, heimstärkste Mannschaft, im Pokal ins Viertelfinale gekommen – Fakten, mit denen man hausieren gehen kann. „Und dann ist es für mich schon erstaunlich, wie man da den Titel Schrott-Saison drüberpacken kann oder was da zum Teil kursiert“, ärgerte sich Bornemann über die teilweise mediale Einordnung.

Auch die „angebliche Unruhe durch Verträge und Ungewissheiten von Spielern“ machte ihm merklich zu schaffen. Es könne nicht sein, dass so etwas quasi eine komplette Saison überlagere. „Was da in die Veranstaltung mit reingekommen ist, ist schwer zu ertragen“, sagte er, wobei er unterschied zwischen Profis und Trainerstab.

Bornemann gesteht Fehler im Umgang mit Hain-Abschied

„Den Spielern haben wir ab Januar klare Dinge aufgezeigt. Was die Co-Trainer betrifft, ist es nicht optimal gelaufen, da nehme ich die Verantwortung ein Stückweit auf meine Kappe.“ Das impliziere auch den Umgang mit Mathias Hain „mit dem Wissen im Nachklapp, dass die heikelste Personalie mit der Torwarttrainer-Position einen längeren Austausch bedurft hat“.

Die These, er und der Coach könnten nicht miteinander, brachte Bornemann zudem auf die Palme. „Ich weiß nicht, welche Gedankengänge solche Leute haben, die meinen, Timo oder mir so etwas antun zu müssen“, erklärte er. Man sei sich in 90 bis 95 Prozent aller Fälle einig, was auch Schultz bestätigte. Auch ihm falle es schwer, Dinge zu lesen, die einfach nicht stimmen. „Dass wir in der ein oder anderen Personalie oder bei Vorgehensweisen mal auseinanderliegen – meine Güte! Das habe ich selbst bei meiner Frau zu Hause.“