Schlimme Schmerzen! Große Sorgen um das Knie von St. Pauli-Profi Banks

Nach dem vierten Remis in Serie hadern die Kiezkicker erneut mit ihrer Chancenverwertung, denn beim 1:1 in Braunschweig waren mehr Tore und deshalb auch mehr Punkte. Doch in den Frust mischt sich auch die Sorge um Scott Banks. Der junge Leih-Stürmer verletzte sich in der Schlussphase der Partie.

Nein, das sah gar nicht gut aus. Nach einer Grätsche gegen Braunschweigs Caliskaner blieb der kurz zuvor erst eingewechselte Scott Banks mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Platz liegen. Der Schotte musste länger behandelt und dann wieder ausgewechselt werden (86.). Bitterer geht es nicht.

St. Pauli: Eingewechselter Banks verletzt sich in Braunschweig

Am rechten Knie hatte es den Schotten erwischt. Immerhin: Er musste nicht von den herbeigerufenen Sanitätern auf der Trage vom Platz gebracht werden, sondern schaffte es halbwegs mit eigenen Kräften, musste allerdings von zwei Betreuern gestützt werden.

Dennoch: Es sieht offenbar nicht gut aus. „Ich muss zugeben, dass wir Schlimmes befürchten“, erklärte Coach Fabian Hürzeler.