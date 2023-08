Schaden statt Tore: Magdeburger Fans sorgen am Millerntor für Zerstörung

Der Anhang des 1. FC Magdeburg hat bei seinem Besuch am Millerntor Spuren hinterlassen, die für einen Beigeschmack nach der torlosen Partie am Sonntagnachmittag sorgen. Der FC St. Pauli bestätigte auf MOPO-Nachfrage, dass es im Rahmen des Spiels zu Zerstörungen in den Toiletten des Gästebereichs des Stadions gekommen ist.

Im oberen Bereich der Nordtribüne sind Bad-Armaturen demoliert worden. Der Schaden ist allerdings deutlich geringer als beim Heimspiel gegen Hansa Rostock Ende Februar in der Rückrunde der vergangenen Saison. Bei dem Vorfall, der bundesweit für großes Aufsehen gesorgt hatte, hatten Hansa-Chaoten die Toilettenanlagen des Gästebereichs auf der Nord fast vollständig zerstört. Einige Personen hatten mit Trümmerteilen auf St. Pauli-Fans und Ordner geworfen.

Am Sonntag gegen Magdeburg gab es zwischen den Fan-Gruppen innerhalb des Stadions nur verbale Scharmützel. Der FCM-Anhang ließ mehrmals „Scheiß St. Pauli“-Sprechchöre vom Stapel, die Südkurve skandierte wiederholt „Nazi-Schweine“.