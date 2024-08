„Rundum-Sorglos-Paket“: Warum Guilavogui genau Blessins Wunschspieler ist

Vor rund einem Monat machte Alexander Blessin aus seinem Wunsch nach einem klaren Zielspieler für die Offensive keinen Hehl. Wenige Tage später gab St. Pauli die Verpflichtung von Morgan Guilavogui bekannt. Auch der Franzose ist kein klarer Neuner – und doch Blessins absoluter Wunschspieler.

Eigentlich ist der 26-Jährige eher auf der Außenbahn beheimatet, bringt mit seiner Körpergröße von 1,89 Metern aber physische Voraussetzungen mit, die ihn auch für eine Rolle in vorderster Front in Frage kommen lassen. Eine offensive Mehrzweckwaffe, wenn man so will. Entsprechend zufrieden stellte Blessin fest: „Morgan ist schon genau dieser Stürmer, den ich mir vorgestellt habe, weil er einfach noch mal ein bisschen facettenreicher ist.“

Alexander Blessin schwärmt von Morgan Guilavogui

Der Übungsleiter erläuterte: „Er macht die Bälle wahnsinnig gut fest, kann mit zwei Kontakten spielen, mit einem Kontakt, und das sehr klar und sauber“, so Blessin. Typische Eigenschaften eines klaren Neuners, die Guilavogui jedoch mit einer weiteren wichtigen Komponente verbinde: „Er bringt für seine Größe einen recht guten Speed mit.“

Entsprechend kann Guilavogui in verschiedenen Spielsituationen zur Waffe werden: Mit blitzschnellen Tiefenläufen im Umschaltspiel gegen offensivere Gegner oder aber mit seiner physischen Präsenz, wenn St. Pauli das Spiel mal selbst machen muss. „Das“, findet auch Blessin, „ist für mich dieses Rundum-Sorglos-Paket.“