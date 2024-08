Endlich – die Bundesliga kehrt nach Hamburg zurück! „Wir wollen Fußballfeste mit Weltstars am Millerntor erleben“, sagt St. Pauli-Präsident Oke Göttlich: „Wir freuen uns sehr darauf, Hamburg in der Bundesliga zu repräsentieren.“ Wenn der FC St. Pauli am Sonntag den 1. FC Heidenheim empfängt, endet eine lange Durststrecke. 2297 Tage. So lange wird es dann her sein, dass sich der HSV im Heimspiel gegen Mönchengladbach (2:1) am 12. Mai 2018 aus der Eliteklasse verabschiedete. In der MOPO schätzt Göttlich Chancen und Herausforderungen von St. Pauli in der Bundesliga ein.