Rückkehr im Derby? So steht es bei St. Pauli um Eric Smith und Lars Ritzka

Die Kadertiefe und Flexibilität der Akteure war und ist ein Faustpfand für den FC St. Pauli in dieser so erfolgreichen Zweitliga-Saison. Immer wieder springen Profis aus der vermeintlich zweiten Reihe für Stammkräfte in die Bresche, doch rechtzeitig zum Derby beim HSV scheint sich das Lazarett entscheidend zu lichten.

Wechselweise Adam Dzwigala und zuletzt David Nemeth kompensierten mit ihren Auftritten das Fehlen von Abwehrchef Eric Smith, auf der linken defensiven Bahn stopfte in den letzten beiden Partien Connor Metcalfe die Lücke, die durch die Verletzungen von Philipp Treu und Lars Ritzka entstanden war. Am Freitag im Volkspark wird Fabian Hürzeler, wenn alles glatt geht, wieder etwas mehr Personal zur Verfügung haben.

Smith und Ritzka sollen wieder ins St. Pauli-Training einsteigen

„Positiv“ lautete das erste Wort, dass der Trainer angesprochen auf ein Update zum Gesundheitszustand des Duos Smith/Ritzka von sich gab. Er habe am Freitag mit Chef-Physio James Morgan gesprochen, „und ich hoffe, dass sie in der nächsten Woche wieder einsteigen können“.

Ein Comeback der beiden würde das Portfolio des 31-Jährigen natürlich gewaltig verbessern. Abwehrchef Smith, dessen im Training erlittene Blessur im hinteren rechten Oberschenkel keine struktureller Natur war, ist für den Aufbau der Braun-Weißen von schwer ersetzbarer Bedeutung. Ritzka hatte sich beim 3:4 gegen Elversberg verletzt und wäre als defensive, vor allem aber gelernte Kraft links defensiv ebenfalls ein Gewinn.