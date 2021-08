Aus dem Mann sprudelte die Freude nur so raus. Und es gibt viele im Umfeld des FC St. Pauli, die kaum einem anderen Profi die Matchwinner-Rolle im Derby so sehr gewünscht hatten wie Simon Makienok. Mit seinem Doppelpack gegen den HSV beim 3:2 hat es der Dänen-Riese endgültig in die Fan-Herzen geschafft.

„Es ist ein Traum, für die Fans hier am Millerntor zu spielen“, frohlockte Makienok, der bisher nur erahnen konnte, welche Stimmung im Stadion herrschen kann. „Es ist das beste Feeling.“ Makienok genoss es in vollen Zügen, verschenkte sein Trikot an einen Fan auf der Südtribüne und feierte mit allen anderen.

Schultz lobt St. Pauli Matchwinner Simon Makienok

Ob der Abend noch ausschweifend werden würde, vermochte er nicht vorherzusagen. „Ich hoffe, darüber werden wir jetzt reden“, sagte er auf die Frage, ob jetzt Party anstünde. „Ich glaube, die Stadt brennt jetzt.“ Auf jeden Fall brennt sein Trainer für ihn. „Simon hat sich das alles selbst erarbeitet,“ lobte Timo Schultz und hob die Rolle des Stürmers hervor: „An dem Tag, an dem er nicht mit einem Lächeln zum Training kommt oder vom Training geht, stimmt etwas nicht. Er hat sich ein Riesenstanding in der Mannschaft erschaffen.“ Auch durch seine Zurückhaltung in der Vorsaison, als er kaum zum Einsatz gekommen war.

Das könnte Sie auch interessieren: St. Pauli-Noten im Derby – zwei Profis glänzen beim Kiezklub

Das freut Makienok natürlich. Für den Moment. Über etwas anderes wollte er direkt nach dem Spiel nicht reden. „Es ist noch sehr früh in der Saison. Natürlich hatten wir einen guten Start und ein gutes Gefühl seit der letzten Rückrunde.“ Das habe man beibehalten, „so wollen wir weitermachen und uns weiter entwickeln“. Es wird kaum an Simon Makienok scheitern, das Vorhaben beim FC St. Pauli in die Tat umzusetzen.