Rasanter Aufstieg: Spielt ein Ex-Kiezkicker bald Champions League?

Es könnte schlechter laufen für Leo Östigard (22) und Viktor Gyökeres (24) seit ihrem Abschied nach einem Jahr bei St. Pauli im Sommer 2020. Gerade haben sich beide – Östigard, der Norweger und Gyökeres, der Schwede – wiedergetroffen.

Auf dem Feld, nicht im Urlaub. Am Sonntag, mit ihren Landesauswahlen, in der Nations League. Östigard stand in Norwegens Startelf und siegte gegen Gyökeres, der nach 66 Minuten kam, mit 2:1.

Bericht aus Italien: Leo Östigard zum SSC Neapel?

Auch abseits der Nationalmannschaft haben beide eine bemerkenswerte Entwicklung genommen. Gyökeres erzielte für Coventry City beachtliche 17 Treffer in Englands zweiter Liga.

Östigard stieg bei seiner Leihe aus Brighton mit dem FC Genua zwar aus der Serie A ab, seinem Ruf schadete das aber nicht. Laut Sky Sport Italia steht er vor einem Wechsel zu Champions-League-Teilnehmer Neapel.