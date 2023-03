Prüfung bestanden! St. Pauli-Coach Hürzeler erreicht wichtigen Meilenstein

Die Urkunde gibt’s zwar erst im April, aber es bestehen keine Zweifel: Fabian Hürzeler hat die Pro-Lizenz für den Hochleistungsbereich erworben, wie der alte Fußballlehrer bei der DFB-Akademie inzwischen heißt.

„Ich habe noch nichts ausgehändigt bekommen, aber mir wurde auch nicht gesagt, dass ich so schlecht war, dass ich durchgefallen bin“, teilte der 30-Jährige mit, der am Dienstag und Mittwoch zur Abschlussprüfung in Frankfurt weilte.

„Die Prüfungstage waren intensiv und gut“, resümierte er. „Alles lief sehr entspannt, aber es ist jetzt schon eine Erleichterung.“