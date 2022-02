Nach Finn Ole Becker, Jannes Wieckhoff und Igor Matanovic hat der FC St. Pauli das nächste Talent aus dem eigenen Nachwuchs dergestalt an die erste Mannschaft herangeführt, dass es einen Profi-Vertrag erhält: U19-Nationalspieler Niklas Jessen wird ab Sommer offiziell zum Kader von Trainer Timo Schultz zählen.

Der 18-jährige gebürtige Hamburger hat bereits eine gewinnbringende Erfahrung im Gepäck. Nachdem er 2013 aus der Jugend des Walddörfer SV auf den Kiez gewechselt war, versuchte er von 2017 bis 2019 sein Glück beim FC Bayern München. Zur U17 kehrte er wieder in seine Heimat zurück, durfte im Januar erstmals mit den Profis ins Trainingslager und machte dort nachhaltig auf sich aufmerksam. Der Lohn folgte jetzt.

FC St. Pauli: Bornemann traut Jessen den Sprung zu den Profis zu

„Ich freue mich sehr, meinen ersten Profivertrag hier beim FC St. Pauli unterschrieben zu haben und ich bin dankbar für das Vertrauen und die Möglichkeiten, die mir mein Verein gibt“, wird der nominelle Mittelfeldspieler, den Schultz aber auch schon rechts in der Viererkette getestet hat, in der offiziellen Pressemitteilung zitiert, während es von der Sportlichen Leitung nur Lob in höchsten Tönen gab: „Niklas hat in unserem Nachwuchsleistungszentrum und bei Bayern München eine sehr gute Grundausbildung erhalten und ist jetzt an dem Punkt, den nächsten Schritt zu gehen“, sagte Sportchef Andreas Bornemann. „Er ist für sein Alter schon sehr weit und bringt alles mit, um sich auch im Profifußball zu etablieren.“

Das sieht Timo Schultz genauso. „Niklas verfügt über ein starkes Passspiel mit beiden Füßen sowie eine saubere Technik“, meinte der Trainer. „Er hat sich seit dem Wintertrainingslager sehr gut bei uns eingefügt und sich diesen nächsten Schritt verdient.“ Vorerst müsse sich der Youngster allerdings noch bei der U23 in der Regionalliga weitere Meriten verdienen.

