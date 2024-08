„Probleme gehabt“: So bewertet Blessin das St. Pauli-Debüt von Stevens

Das St. Pauli-Debüt von Fin Stevens stand im Schatten von Morgan Guilavogui, der bei seinem braun-weißen Ersteinsatz gleich Tor und Vorlage zum 3:1 bei Norwich City beisteuerte. Dennoch hinterließ der 21-jährige Waliser über weite Strecken seiner 45 Minuten Einsatzzeit einen ordentlichen Eindruck.

Als Schienenspieler auf der rechten Außenbahn wurde Stevens oft gesucht, auch und gerade, als es bei den Braun-Weißen in den ersten Minuten nicht so rund lief. „Teilweise ist er zu spät gekommen, am Anfang hat er ein bisschen Probleme gehabt“, bewertete Trainer Alexander Blessin seine Premiere: „Nach und nach ist er besser geworden, von der Position und der Höhe. Wir haben durchgesprochen, dass er sich früher löst. Da hatte er am Ende der Halbzeit mehr Vertrauen.“

Zur Halbzeit war Schluss für Stevens

Schon Mitte der Hälfte wagte Stevens zwei Fernschüsse aufs Tor der „Canaries“, die aber jeweils übers Ziel hinaus flogen. „Wenn’s um die Leistung geht, hätte er ein Tor verdient gehabt“, befand sein „Hintermann“ Hauke Wahl: „Aber klar fehlt noch die eine oder andere Abstimmung, weil ich einfach noch nicht weiß, wie er tickt und wo er gerne steht.“ Während Philipp Treu auf der linken Seite eine Stunde spielen durfte, war für den Debütanten Stevens nach 45 Minuten Schluss – wie für sechs andere aus der braun-weißen Startelf.

„Ich kann es kaum erwarten, loszulegen“, hatte der Offensivverteidiger vor seinem ersten St. Pauli-Einsatz auf X gepostet. Wenn ein wenig Übermut dabei war, hat er diesen in Norwich zumindest schnell abgelegt. Inwieweit der walisische Junioren-Nationalspieler bei St. Pauli zum Zuge kommen wird, dürfte allerdings auch vom Fitnesszustand von Manolis Saliakas abhängen, der in der Zweitliga-Meistersaison für die Position hohe Standards gesetzt hat.