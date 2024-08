„Keine goldenen Pokale, nicht die zehnte Meisterschale“ – so heißt es mit einiger Ironie in einem Lied über den FC St. Pauli. Eine Schale hat der Kiezklub aber doch: Die „Radkappe“, die die DFL dem Zweitliga-Meister überreicht. Die MOPO hat sich im Museum des Vereins umgeschaut, wo die Trophäe vom 10. August an für alle Fans ausgestellt wird.