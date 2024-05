Das Saisonfinale wollen sie gewinnen, die Meisterschale holen, den Aufstieg krönen. Das Ziel der Kiezkicker für das Auswärtsspiel bei der SV Wehen Wiesbaden am Sonntagnachmittag ist klar definiert. Ein vorerst letztes Mal Unterhaus bevor es in die Belétage des deutschen Fußballs geht. Ab Sommer spielt der FC St. Pauli nicht nur in einer neuen Liga, sondern auch in neuen Kleidern. Aber wann gibt es das neue Trikot von Ausrüster-Riese Puma ? Stoff für Spekulationen – und einen möglichen Coup.

In den vergangenen Jahren hatte der Kiezklub die letzte Partie der Saison mehrmals genutzt, um die Spielkleidung für die neue Spielzeit zu präsentieren – und zwar im Wettkampf.

So wie vor einem Jahr. Zwei Tage vor dem abschließenden Heimspiel der Saison gegen Karlsruhe (1:1) präsentierte der Verein auf seiner Homepage des Heimtrikot für die aktuell noch laufende Spielzeit und spielten dann auch schon in der vereinseigenen DIIY-Kollektion. Und in der Saison 2019/20 kickten die „Boys in Brown“ im letzten Auswärtsspiel der Saison schon im neuen Auswärtstrikot – bei Wehen Wiesbaden!

St. Pauli spielte im letzten Saisonfinale im neuen Trikot

Wiederholt sich diese Geschichte? Spielt St. Pauli am Sonntag schon im Bundesliga-Trikot von Puma?

Das ist eher unwahrscheinlich. Vielmehr dürfte der weltweit operierende Sportartikler daran interessiert sein, im möglichst großen Stil das Heimtrikot zu launchen – und da könnte es einen besseren Ort als die kleine Brita-Arena in Wiesbaden geben, in einem für den Aufstieg nicht mehr entscheidenden Spiel. Und auch einen besseren Zeitpunkt.

Eine durchaus denkbare und aus PR-Sicht charmante Variante: Die Saisonabschlussfeier des FC St. Pauli auf dem Spielbudenplatz am Pfingstmontag. Eine große Bühne und zehntausende Menschen. Es wäre nur logisch, dass sich Puma die größtmögliche Wirkung wünscht.

Eine spätere Präsentation wäre angesichts der Praxis der vergangenen Jahre überraschend. Zumal der Aufstiegs-Hype jetzt am größten ist.

Neues Trikot von Puma bei der Saisonabschlussfeier?

Die Fans sind jedenfalls gespannt auf die neue Spielkleidung, der ein besonderes Augenmerk gilt, weil Puma auf DIIY folgt, die nachhaltige, faire und populäre Eigenmarke des FC St. Pauli, die in den vergangenen drei Jahren Ausrüster der Mannschaft war.

Die künftige Zusammenarbeit mit dem Global Player aus Herzogenaurach, die nach MOPO-Informationen fünf oder sechs Vertragsjahre umfasst, spült dem Verein dem Vernehmen nach insgesamt einen zweistelligen Millionen-Betrag in die Kassen – rund zwei Millionen im Jahr. Eine Summe, die mit einer aufwändigen Eigenmarke nicht annähernd zu generieren ist. Auch Puma stellt für St. Pauli ein nachhaltiges Trikot her.

Es sind Millionen, die für den FC St. Pauli, einen eingetragenen Verein, gerade jetzt, beim Comeback im knallharten Sport- aber auch Wirtschafts-Wettbewerb Bundesliga, wie gerufen kommen.