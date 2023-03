Paderborn-Gastspiel: Darum könnte St. Paulis Lauf weitergehen

Fünf Spiele, fünf Siege. 2023 läuft’s bei St. Pauli. Auch weil die Kiezkicker viel laufen. In Paderborn kommt es zum Duell der drittstärksten mit der zweitstärksten Lauf-Mannschaft der Liga.

115,06 Kilometer legt die Paderborner Elf im Schnitt pro Spiel zurück. Der FC St. Pauli bringt es auf stolze 117,21 Kilometer. Nur der 1. FC Heidenheim ist in Liga zwei mit 121,01 Kilometern noch lauffreudiger.

Paderborn fehlt der Toptorjäger gegen St. Pauli

Vorteil St. Pauli: Paderborns bester Läufer Ron Schallenberg (11,73 Kilometer) wird am Freitag von einer Gelbsperre ausgebremst. Keine Konkurrenz also für Marcel Hartel, der mit 12,08 Kilometern ohnehin durchschnittlich 350 Meter mehr pro Spiel zurücklegt als Paderborns Kapitän.

Mit Marvin Pieringer fällt bei den Ostwestfalen auch der torgefährlichste Spieler aus. Die Schalke-Leihgabe mit acht Saisontreffern hat sich im Training eine Sprungbeinfraktur zugezogen. Trotz aller positiven Vorzeichen für St. Pauli: Der Gegner hat in diesem Jahr in fünf Spielen 13 Punkte gesammelt. Laufkundschaft wird der SC Paderborn also sicher nicht.