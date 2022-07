FC St. Austria: Dritter Ex-Kiezkicker geht nach Österreich

Die Bundesliga Österreichs wird immer mehr zum Auffangbecken ehemaliger St. Paulianer. Nachdem Guido Burgstaller bekanntlich zu Rapid Wein zurückgekehrt und Philipp Ziereis beim Linzer ASK untergekommen ist, zieht es nun einen weiteren Ex-Kiezkicker in die Alpenrepublik.

Lange hat Rico Benatelli warten müssen, sich gemeinsam mit einer Trainingsgruppe um Robin Himmelmann und Christopher Buchtmann in Hamburg fitgehalten. Es hat sich rentiert: Der 30-Jährige hat in Austria Klagenfurt einen neuen Arbeitgeber gefunden. Benatelli erhielt bei den Violetten einen bis zum Sommer 2024 gültigen Vertrag.

„Nach einem Jahrzehnt als Profi in Deutschland freue ich mich auf eine neue Herausforderung“, wird der technisch versierte Mittelfeldmann in der offiziellen Verkündung des Transfers zitiert. „Die Verantwortlichen der Austria haben sich sehr um mich bemüht und mir aufgezeigt, welche Ziele der Verein verfolgt und welche Rolle ich dabei einnehmen soll.“ Die Mannschaft habe sich in der letzten Saison hervorragend präsentiert „und ich will mithelfen, dass wir daran anknüpfen können.

Rico Benatelli trug 63 Mal das St. Pauli-Trikot in der 2. Liga

63 Zweitliga-Partien hat Benatelli in den vergangenen drei Jahren für den Kiezklub absolviert, war vor allem in der zweiten Saison enorm wichtig als Stützpfeiler. Sein Treffer in Unterzahl zum 1:1 bei den Würzburger Kickers war Teil des Wendepunktes in der so desaströs gestarteten Spielzeit 2020/21. Kein Wunder also, dass man sich in Klagenfurt über die Verpflichtung freut.

Austria Klagenfurt verspricht sich viel vom Ex-St. Paulianer Rico Benatelli

„Mit Rico bekommen wir einen Spieler dazu, der mit seiner Klasse als Fußballer und seiner großen Erfahrung extrem wertvoll für unser Team sein wird“, sagte Austrias Geschäftsführer Sport Matthias Imhof. „Seine Ballsicherheit, seine Passgenauigkeit und sein hohes Spielverständnis können gerade in engen Partien den Unterschied ausmachen. Wir sind stolz darauf, dass er sich für die Austria entschieden hat.“

Durch Benatellis Wechsel reduziert sich die Zahl der Ex-Kiezkicker, die noch ohne Verein sind, auf drei. Neben bereits erwähntem Buchtmann haben auch Simon Makienok und Sebastian Ohlsson noch keinen neuen Kontrakt unterzeichnet.