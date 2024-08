Dank starker erster Hälfte: St. Pauli schlägt Norwich verdient mit 3:1

Gelungener Test für den FC St. Pauli: Gegen den englischen Zweitligisten Norwich City überzeugten die Kiezkicker vor allem im ersten Durchgang und gewannen verdient mit 3:1 dank Treffern von Irvine (17.), Debütant Guilavogui (31.) und Eggestein (39.). Rowes Tor zum 1:3 kurz nach Wiederanpfiff (47.) blieb Ergebniskosmetik.

Einzig in den ersten zehn Minuten der Partie war Norwich die bessere Mannschaft, zweimal durfte sich St. Pauli nach besten Chancen der Gastgeber bei Vasilj bedanken, dass man nicht früh in Rückstand geriet (2., 11.). In der Folge wendete sich das Blatt aber vollständig. St. Pauli kam immer besser in seine Abläufe und gewann an Dominanz, während Norwich vollkommen den Faden verlor.

Die logische Konsequenz folgte in der 17. Minute: Smith fand mit einer punktgenauen Flanke den Kopf des vollkommen ungedeckten Irvine – 1:0. In der Folge blieb St. Pauli dran. Dabei heraus kam zwar kein Chancen-Feuerwerk, doch die Gelegenheiten, die sich ergaben, wusste Braun-Weiß eiskalt zu nutzen. Zunächst vollstreckte Debütant Guilavogui nach einem schweren Patzer von Stacey (31.), wenig später erhöhte Eggestein nach Zuspiel des Neuzugangs auf 3:0 (39.). Zum Halbzeitpfiff gab es Pfiffe für die Norwich-Profis, die rund 300 mitgereisten St. Pauli-Fans dagegen waren bester Laune.

Kurz nach Wiederanpfiff trübte sich die Stimmung beim Anhang zwar kurzzeitig, weil Rowe (47.) den frühen Anschluss besorgte. Doch nicht zuletzt aufgrund zahlreicher Wechsel auf beiden Seiten entstand bei keiner der beiden Mannschaften in der verbleibenden Spielzeit noch ein ordentlicher Spielfluss, so dass die Partie eher ereignisarm gen Abpfiff plätscherte und das 3:1 zugleich auch den Endstand markierte.

Vor allem die erste Hälfte dürfte Trainer Blessin gefallen haben, in sechs Tagen können seine Schützlinge den Auftritt dann noch einmal gegen einen richtigen Gradmesser bestätigen: Am kommenden Freitag (18.30 Uhr) kommt Atalanta Bergamo zum finalen Test ans Millerntor.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90. Min Es gibt vier Minuten obendrauf.

87. Min Afolayan schnappt sich den Ball rund 20 Meter vor dem Tor und zieht ab – deutlich drüber.

84. Min Das Spiel plätschert ein wenig dem Ende entgegen, die ganz großen Offensivbemühungen sind von beiden Seiten nicht mehr zu vernehmen.

79. Min Ein Standard bringt noch einmal etwas Gefahr seitens Norwich. Nunez bringt eine Freistoßflanke von rechts auf den Kopf von Hanley, der nickt den Ball knapp drüber. Voll wäre aber wohl auch zur Stelle gewesen.

77. Min Auch Irvine verlässt den Platz, für ihn kommt Schmitz. Damit ist Mets der letzte verbleibende Startelf-Spieler.

72. Min Längere Unterbrechung, weil Norwichs Fisher sich wehgetan hat. Der erst zur Halbzeit eingewechselt 20-Jährige muss schon wieder raus, dann geht es weiter.

69. Min Vierfachchance für St. Pauli: Zunächst wird Boukhalfa aus der Distanz geblockt, dann Banks und erneut Boukhalfa im Strafraum ebenfalls und schließlich Sinani, der links in der Box zum Schuss kommt, aber an Gunn scheitert.

67. Min Dem Spiel ist aufgrund der vielen Wechsel auf beiden Seiten etwas der Fluss abhandengekommen, ansehnliche Offensivszenen sind folglich Mangelware. Vieles spielt sich zwischen den Strafräumen ab.

64. Min Fisher ist es auch, der Sinanis Ball zur Ecke blockt.

63. Min Banks wird rechts nahe des Strafraums von Fisher zu Fall gebracht. Gute Freistoßposition.

60. Min Blessin wechselt ein achtes und neuntes Mal: Voll ersetzt Vasilj im Tor, außerdem kommt Ritzka für Treu.

58. Min Erste nennenswerte Offensivaktion der Kiezkicker im zweiten Durchgang: Banks steckt auf Afolayan durch, dessen Pass ins Zentrum jedoch keinen Abnehmer findet.

55. Min Ein Nachtrag zu den Wechseln: Bei St. Pauli gab es insgesamt sieben, einzig Vasilj, Mets, Irvine und Treu sind auf dem Feld geblieben. folgende Mannschaft steht nun auf dem Platz: Vasilj – Dzwigala, Nemeth, Mets – Banks, Irvine, Boukhalfa, Sinani, Treu – Afolayan, Saad. Das Feld verlassen haben entsprechend Wahl, Smith, Stevens, Wagner, Metcalfe, Guilavogui und Eggestein.

51. Min Beinahe gleich noch ein Tor für die „Canaries“. Sainz nimmt einen hohen Ball im Strafraum gut mit und schließt aus spitzem Winkel ab, scheitert aber an Vasilj. Die folgende Ecke bringt nichts ein.

47. Min Nur noch 1:3! Rowe wird rechts in den Strafraum geschickt und trifft flach ins Tor.

47. Min Tor für Norwich! Rowe verkürzt!

Anpfiff zur zweiten Halbzeit!

Pause – und die „Canaries“ werden mit Pfiffen in die Kabine verabschiedet. Gut zehn starke Anfangsminuten der Engländer mit zwei Großchancen (2., 11.) musste St. Pauli über sich ergehen lassen, dann aber verlor Norwich vollständig den Faden, die Kiezkicker dagegen kamen immer besser in ihre Abläufe und zeigten sich gnadenlos effektiv. Irvine (17.), Guilavogui (31.) und Eggestein (39.) stellten in der Folge verdient auf 3:0, bekamen bei ihren Toren aber auch kaum Gegenwehr. Dennoch darf Braun-Weiß mit dieser ersten Hälfte absolut zufrieden sein. In der Heimkabine dürfte es dagegen – Testspiel hin oder her – etwas lauter werden.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

42. Min McLean trifft Guilavogui am Fuß. Der bleibt zunächst mit Schmerzen liegen, kann aber weitermachen.

39. Min Jetzt wird‘s bitter für Norwich – aber das geht auch zu einfach! Guilavogui steckt auf Eggestein durch, Annahme, flacher Abschluss, 3:0.

39. Min Tor für St. Pauli! Eggestein stellt auf 3:0!

35. Min Norwich mal wieder mit einem Abschluss, doch Sainz verfehlt mit seinem Schlenzer von links deutlich das Ziel.

31. Min Stacey leistet sich einen folgenschweren Ballverlust im Aufbauspiel. Treu spitzelt dem Abwehrmann den Ball vom Fuß und direkt in den Lauf von Guilavogui, der frei vor Gunn auftaucht und platziert ins rechte Eck vollstreckt.

31. Min Tor für St. Pauli! Guilavogui erhöht!

27. Min Mal wieder eine Ecke für St. Pauli, die jedoch ebenso wenig einbringt wie der folgende Volley-Schuss von Stevens, der deutlich zu hoch zielt.

25. Min St. Pauli hat weiter mehr vom Spiel, die großen Strafraumszenen sind im Moment jedoch rar.

19. Min Stacey klärt eine Eggestein-Flanke vor dem einköpfbereiten Treu zur nächsten Ecke, die aber nichts einbringt. Im Nachgang zielt Stevens aus der Distanz deutlich drüber.

18. Min St. Pauli belohnt sich für die guten letzten Minuten. Smith bringt eine Ecke ins direkt auf den Kopf von Irvine, der angerauscht kommt und vollkommen freistehend wuchtig einköpft.

17. Min Tor für St. Pauli! Irvine köpft zur Führung ein!

16. Min Nachdem in den ersten zehn Minuten Norwich mehr vom Spiel hatte, kommt nun St. Pauli zu immer längeren Ballbesitz-Phasen.

13. Min Gute Nachricht für St. Pauli: Smith hat seine punktgenauen langen Schläge nicht verlernt und schickt Stevens wie an der Schnur gezogen Richtung Eckfahne. Dessen Hereingabe kann jedoch geklärt werden.

11. Min Und jetzt wieder Norwich! Der Zweitligist schaltet schnell um und findet Sargent, der am Strafraum nach innen zieht und mit seinem Abschluss an Vasilj scheitert. Attraktives Spiel bisher, weil beide Teams den schnellen Weg nach vorne suchen.

9. Min St. Pauli nähert sich an. Stevens sucht mit einer Flanke Guilavogui, Norwich klärt zur Ecke – und die wird gefährlich! Zunächst wird der Kopfball von Guilavogui geblockt, einen weiteren Abschluss fängt Gunn sicher ab.

8. Min Auch St. Paulis Idee wird erstmals ersichtlich: Nach dem Ballgewinn startet der schnelle Guilavogui sofort den Turbo in die Tiefe, das Zuspiel von Eggestein wird zuvor aber abgefangen.

5. Min Norwich startet sehr druckvoll. Der nächste lange Ball erreicht Sargent, der per Hacke auf Sainz ablegt. Der Spanier geht an die Grundlinie, findet mit seinem Flachpass aber keinen Abnehmer.

4. Min Nächste gefährliche Aktion der „Canaries“, die sich an St. Paulis Strafraum festspielen, am Ende aber nicht zum Abschluss kommen.

2. Min Die erste Großchance gehört Norwich! Rowe erläuft einen langen Schlag, zieht nach innen und steht frei vor Vasilj, der den wuchtigen Abschluss jedoch klasse pariert.

2. Min Schon in den ersten Minuten ist klar, in welche Richtung das hier geht: Norwich läuft vorne aggressiv an und zwingt Smith gleich mal zu einem Fehlpass ins Aus.

1. Min Los geht‘s!

Anpfiff!